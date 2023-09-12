Кто он, будущий представитель правительства в Ида-Вирумаа: остались девять кандидатов

В течение следующих двух недель отборочная комиссия встретится со всеми девятью оставшимися кандидатами, передает пресс-служба министерства.

По словам министра по делам регионов Мадиса Калласа, первый тур отбора преодолели самые сильные кандидаты, у которых есть необходимые предпосылки для успеха на этой должности.

„Среди них есть специалисты в различных областях, каждый из которых имеет явное желание внести свой вклад в развитие важного для них региона“, - добавил Каллас.

Согласно коалиционному соглашению, должность регионального представителя правительства создается с целью поддержать улучшение социально-экономического положения Ида-Вирумаа и увеличить присутствие государства в уезде.

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