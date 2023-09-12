СЕЙЧАС | Сборная Эстонии по футболу играет с грозной сборной Бельгии (0:0)

До матча:

Эстония и Бельгия сыграют в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна, который вмещает 50 000 зрителей. Последний раз команды играли между собой 20 июня в Таллинне, тогда Бельгия победила Эстонию со счетом 3:0. За всю историю Бельгия и Эстония встречались между собой девять раз. Восемь раз побеждала Бельгия и один раз Эстония.

Последний раз Эстония играла на стадионе Бодуэна две осени назад. Тогда хозяева выиграли матч, со счетом 3:1.

В активе Эстонии поражения от Швеции, Австрии и Бельгии, а также ничья с Азербайджаном. Бельгия обыграла Эстонию, Швецию и Азербайджан, с Австрией была ничья. В последний раз Эстония играла в минувшую субботу, когда подопечные Хэберли потерпели болезненное поражение от Швеции со счетом 0:5. В последнем своем матче Бельгия победила в гостях Азербайджан со счетом 1:0.

В воскресенье команда отправилась в Брюссель, в понедельник вечером провела тренировку на стадионе имени короля Бодуэна, а во вторник ее ждет новая игра. „Самое главное в эти два дня было сохранить сплоченность команды. Мы не хотели найти одного конкретного виновника нашего поражения. Мы знаем, что теперь нам нужно вместе подумать над тем, как вернуться домой с очками, — сказал центральный защитник Максим Паскочи.

На пресс-конференции в понедельник Хэберли неоднократно подчеркивал, что самое главное — найти баланс в игре. „Мы проанализировали, что пошло не так и что нужно изменить к следующей игре. Мы хотим играть в футбол, а не только обороняться.

Мы также стараемся сами находить свои голевые моменты, — сказал швейцарец Хэберли эстонским журналистам в Брюсселе. — Мы должны играть смело, но умно. Мы знаем, кто нам противостоит, каково качество соперника. Мы должны принимать умные решения, но мы также хотим играть в стильный футбол. Иногда это работает лучше, иногда хуже“.

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