Очередной разгром: сборная Эстонии по футболу проиграла Бельгии

Хозяева предсказуемо завладели инициативой с первых минут и вышли вперед уже на 4-й минуте. После подачи углового Вертонген,проводивший свой 150-й матч за сборную, пробил головой и отправил мяч в ворота. На 18-й минуте в ворота Карла Якоба Хейна залетел второй мяч.Троссард проскочил мимо нескольких эстонских защитников в штрафной и вколотил мяч в верхний угол ворот. На 21-й минуте Эстония была близка к тому, чтобы сократить отставание в счете, но Хенри Аниер попал в перекладину.

Во втором тайме хозяева продолжили громить своего соперника, и дубль на свой счет записал Лукаку. На 56-й минуте звездный нападающий отправил мяч в нижний дальний угол, а спустя две минуты пробил из-за пределов штрафной и довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Шарль де Кетеляре, который пробил с острого угла и отправил в ворота сборной Эстонии пятый мяч.

В параллельном матче этой же группы Швеция проиграла Австрии со счетом 1:3.

Следующий матч сборная Эстонии проведет 13 октября дома с Азербайджаном.

До матча:

Эстония и Бельгия сыграют в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна, который вмещает 50 000 зрителей. Последний раз команды играли между собой 20 июня в Таллинне, тогда Бельгия победила Эстонию со счетом 3:0. За всю историю Бельгия и Эстония встречались между собой девять раз. Восемь раз побеждала Бельгия и один раз Эстония.

Последний раз Эстония играла на стадионе Бодуэна две осени назад. Тогда хозяева выиграли матч, со счетом 3:1.

В активе Эстонии поражения от Швеции, Австрии и Бельгии, а также ничья с Азербайджаном. Бельгия обыграла Эстонию, Швецию и Азербайджан, с Австрией была ничья. В последний раз Эстония играла в минувшую субботу, когда подопечные Хэберли потерпели болезненное поражение от Швеции со счетом 0:5. В последнем своем матче Бельгия победила в гостях Азербайджан со счетом 1:0.