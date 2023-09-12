Очередной разгром: сборная Эстонии по футболу проиграла Бельгии
Во вторник сборная Эстонии по футболу в рамках отборочного этапа к чемпионату Европы-2024, проиграла в Брюсселе сборной Бельгии (0:5), занимающей пятое место в мировом рейтинге.
Хозяева предсказуемо завладели инициативой с первых минут и вышли вперед уже на 4-й минуте. После подачи углового Вертонген,проводивший свой 150-й матч за сборную, пробил головой и отправил мяч в ворота. На 18-й минуте в ворота Карла Якоба Хейна залетел второй мяч.Троссард проскочил мимо нескольких эстонских защитников в штрафной и вколотил мяч в верхний угол ворот. На 21-й минуте Эстония была близка к тому, чтобы сократить отставание в счете, но Хенри Аниер попал в перекладину.
Во втором тайме хозяева продолжили громить своего соперника, и дубль на свой счет записал Лукаку. На 56-й минуте звездный нападающий отправил мяч в нижний дальний угол, а спустя две минуты пробил из-за пределов штрафной и довел счет до разгромного. Точку в матче поставил Шарль де Кетеляре, который пробил с острого угла и отправил в ворота сборной Эстонии пятый мяч.
В параллельном матче этой же группы Швеция проиграла Австрии со счетом 1:3.
Следующий матч сборная Эстонии проведет 13 октября дома с Азербайджаном.
До матча:
Эстония и Бельгия сыграют в Брюсселе на стадионе имени короля Бодуэна, который вмещает 50 000 зрителей. Последний раз команды играли между собой 20 июня в Таллинне, тогда Бельгия победила Эстонию со счетом 3:0. За всю историю Бельгия и Эстония встречались между собой девять раз. Восемь раз побеждала Бельгия и один раз Эстония.
Последний раз Эстония играла на стадионе Бодуэна две осени назад. Тогда хозяева выиграли матч, со счетом 3:1.
В активе Эстонии поражения от Швеции, Австрии и Бельгии, а также ничья с Азербайджаном. Бельгия обыграла Эстонию, Швецию и Азербайджан, с Австрией была ничья. В последний раз Эстония играла в минувшую субботу, когда подопечные Хэберли потерпели болезненное поражение от Швеции со счетом 0:5. В последнем своем матче Бельгия победила в гостях Азербайджан со счетом 1:0.
В воскресенье команда отправилась в Брюссель, в понедельник вечером провела тренировку на стадионе имени короля Бодуэна, а во вторник ее ждет новая игра. „Самое главное в эти два дня было сохранить сплоченность команды. Мы не хотели найти одного конкретного виновника нашего поражения. Мы знаем, что теперь нам нужно вместе подумать над тем, как вернуться домой с очками, — сказал центральный защитник Максим Паскочи.
На пресс-конференции в понедельник Хэберли неоднократно подчеркивал, что самое главное — найти баланс в игре. „Мы проанализировали, что пошло не так и что нужно изменить к следующей игре. Мы хотим играть в футбол, а не только обороняться.
Мы также стараемся сами находить свои голевые моменты, — сказал швейцарец Хэберли эстонским журналистам в Брюсселе. — Мы должны играть смело, но умно. Мы знаем, кто нам противостоит, каково качество соперника. Мы должны принимать умные решения, но мы также хотим играть в стильный футбол. Иногда это работает лучше, иногда хуже“.
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