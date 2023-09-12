МНЕНИЕ | Евграфов: вотум недоверия Райк был лишь вопросом времени(13)
Образ нарвитянина для Райк - это пьяный мужчина 60+ с поломанной гвоздикой и пакетом из „Максимы“.
Объявление вотума недоверия мэру Нарвы Катри Райк назревало давно – это был лишь вопрос времени. Причин для него было очень много, и я приведу только некоторые из них, пишет Алексей Евграфов, депутат Горсобрания Нарвы и бывший мэр города.
Во-первых, из-за стиля работы Катри Райк почти полностью нарушено взаимодействие между мэрией и городским собранием. Документы из горуправы приходят с большим опозданием. Каждый проект, направленный на заседание горсобрания, нужно успеть рассмотреть и обсудить как минимум в комиссиях. Однако для нас, депутатов, стало обычным получать документацию за несколько часов до заседания.
Например, поправки к дополнительному бюджету (на минуточку, одному из самых важных городских документов) пришли за два часа до начала заседания! В ответ на замечания депутатов о неприемлемости такого подхода Райк обвинила их… в нежелании работать. Напомню, что, согласно порядку работы городского собрания Нарвы, у депутатов должно быть минимум 5 полных дней на ознакомление с проектами горуправы, поступившими в делопроизводство горсобрания. При таком отношении к депутатской работе, основная часть которой заключается в максимально детальном изучении переданных мэрией документов, конструктивное сотрудничество и содержательная работа попросту невозможны. Это приводит к полнейшему хаосу в работе городской системы.
Во-вторых, из-за непрофессиональной работы мэра и ее команды важные проекты реализуются с большими опозданием. Реконструкция транзитных дорог Раху-Кересе, дороги Линда-Мальми-Тулевику, реставрация Ратуши, строительство променада и ряд других проектов – все это давно должно быть закончено. На сегодняшний день из-за роста цен реализация этих проектов стала на порядок дороже, чего можно было избежать, если бы работы были выполнены в установленные в 2020 году сроки. В результате долговая нагрузка города за три года выросла в 1,7 раза (с 28 млн до 47 млн евро). А выплачиваются кредиты из кармана жителей города. Также стоит помнить, что чем больше у нас кредитов сейчас, тем меньше мы сможем позволить себе тратить на городские нужды в будущем.
В-третьих, Райк не выполнила свои обещания. К примеру, здание рынка так и не построено, а вместо ремонта школьных зданий сейчас говорится о закрытии двух школ; несколько детских садов уже закрыли.
Перед выборами Катри Райк рассказывала избирателям, как она, если станет мэром, сделает членство в советах в муниципальных предприятиях бесплатным. Но после выборов Катри решила назначить себя сразу в три (!) совета и получать деньги за участие в них. Невыполнение данных избирателю обещаний, непрозрачность принимаемых решений, похоже, становится частью новой реальности, однако это не должно восприниматься как норма. Скоро нас всех ждет повышение налогов, хотя до выборов нам предлагали „читать по губам“ и клялись, что налоги не вырастут.
Как-то пару лет назад Райк обмолвилась о том, что Нарва вполне могла бы стать эстонским Сингапуром. Хотя если предположить, что Катри будет в выполнении обещаний брать пример с одного бывшего премьер-министра, который обещал вывести Эстонию в пятерку богатейших стран Европы, то будет лучше, если в данном случае она не сдержит своего слова.
В-четвертых, явные управленческие ошибки мэра. К примеру, городские клубы и недоходные учреждения из-за отмены дотаций по решению Райк и из-за повышения цен на отопление поставлены на грань выживания.
И, наконец, в-пятых - чисто человеческий фактор: элементарно неуважительное отношение Катри Райк как к сотрудникам, так и к жителям Нарвы. Видимо, чтобы держать руководителей муниципальных учреждений в тонусе, Райк не дает им расслабиться, периодически проводя увольнения без внятного объяснения причин и вызывая постоянные проверки. Причем Катри удалось удивить даже самого главу Языкового департамента Ильмара Томуска – он признал, что такого в его практике еще не случалось, и Нарва – единственное самоуправление, в котором мэр вызвал языковую проверку для своих же сотрудников.
Периодически достается от Катри и жителям города. Вспомнить хотя бы то, когда мэр случайно проговорилась, что образ нарвитянина для нее - это пьяный мужчина 60+ с поломанной гвоздикой и пакетом из „Максимы“. Или предложение педагогам, которым предстоит увольнение, отправиться работать на завод.
Оставляет желать лучшего и стиль управления мэра: вопрос или просьбы со стороны членов горсобрания дать пояснения воспринимаются мэром как саботаж и некомпетентность депутатов и городских чиновников, решения принимаются без учета мнения городского собрания, а вопросы, решение которых входит в компетенцию мэра, перекладываются на плечи горсобрания, бессистемность в целом. Думаю, не надо объяснять, что это вызывает напряженность и не способствует сохранению мотивации. Такой стиль больше напоминает истерику, возникает стойкое ощущение, что мэр сама не понимает, чего хочет. Иначе сложно объяснить то, что задания чиновникам меняются каждый день, а иногда по нескольку раз в день.
Если не налажено нормальное сотрудничество и хоть сколько-то доверительные отношения между мэром и горсобранием, то последнее как главный законодательный орган города просто обязано принять меры. Поэтому нет ничего удивительного или неожиданного в том, что депутаты решили выразить Катри Райк вотум недоверия.
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