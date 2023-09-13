Почему стоит взять жилищный кредит под залог недвижимости?

Жилищный кредит под залог недвижимости является гибким

Жилищный кредит в основном получают на покупку или ремонт жилья. Жилищный кредит под залог недвижимости выдаётся после внесения ипотеки на залоговое имущество, коим может быть покупаемая или ремонтируемая квартира, а также и другая недвижимость – другая квартира, дом, дача, незастроенный грунт, земельный участок или земля с лесом.

Жилищный кредит от Hüpoteeklaen является гибким, позволяя купить всё, что необходимо для обновления дома. В дополнение к стоимости покупаемого жилья, к сумме жилищного кредита можно добавить расходы на ремонт и обустройство дома, такие как материалы для внутренней отделки, кухонную мебель, бытовую технику, мягкую мебель и другое вплоть до гардероба.

Благодаря этим гибким условиям жилищный кредит от Hüpoteeklaen подходит и молодым семьям при покупке своего первого жилья, так как все сопутствующие расходы можно покрыть за счёт одного кредита под недвижимость.

Кредит под залог недвижимости стоит брать на большую сумму и на длительный срок

При поиске хорошего решения, как приобрести жильё или профинансировать ремонт, стоит помнить, что более дешевым является тот кредит, который можно получить под залог недвижимости.

Во-первых, жилищный кредит под залог недвижимости позволяет ходатайствовать о большей сумме. Например, жилищный кредит от Hüpoteeklaen может быть в сумме до 500 000 евро.

Во-вторых, кредит под недвижимость позволяет распределить обратные платежи на более длительный срок, который в Hüpoteeklaen составляет до 20 лет. Длительный период означает ежемесячные платежи меньшего размера, и это является весомым аргументом для заёмщика, чтобы не брать на себя слишком большие ежемесячные обязательства.

В-третьих, условия жилищного кредита под залог недвижимости практически всегда являются более выгодными, чем условия по беззалоговым малым кредитам.

Все эти плюсы позволяют лучше запланировать в свой ежемесячный бюджет большую кредитную сумму и платежи по кредиту.