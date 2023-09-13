Почему стоит взять жилищный кредит под залог недвижимости?
Если ты запланировал покупку новой квартиры или реновацию жилья, то ты уже знаешь, что такой проект повлечет за собой большие расходы, на покрытие которых необходимо найти дополнительные средства. Прочитай, почему жилищный кредит под залог недвижимости является для этого хорошим вариантом, и что нужно сделать, чтобы получить жилищный кредит.
Жилищный кредит под залог недвижимости является гибким
Жилищный кредит в основном получают на покупку или ремонт жилья. Жилищный кредит под залог недвижимости выдаётся после внесения ипотеки на залоговое имущество, коим может быть покупаемая или ремонтируемая квартира, а также и другая недвижимость – другая квартира, дом, дача, незастроенный грунт, земельный участок или земля с лесом.
Жилищный кредит от Hüpoteeklaen является гибким, позволяя купить всё, что необходимо для обновления дома. В дополнение к стоимости покупаемого жилья, к сумме жилищного кредита можно добавить расходы на ремонт и обустройство дома, такие как материалы для внутренней отделки, кухонную мебель, бытовую технику, мягкую мебель и другое вплоть до гардероба.
Благодаря этим гибким условиям жилищный кредит от Hüpoteeklaen подходит и молодым семьям при покупке своего первого жилья, так как все сопутствующие расходы можно покрыть за счёт одного кредита под недвижимость.
Кредит под залог недвижимости стоит брать на большую сумму и на длительный срок
При поиске хорошего решения, как приобрести жильё или профинансировать ремонт, стоит помнить, что более дешевым является тот кредит, который можно получить под залог недвижимости.
Во-первых, жилищный кредит под залог недвижимости позволяет ходатайствовать о большей сумме. Например, жилищный кредит от Hüpoteeklaen может быть в сумме до 500 000 евро.
Во-вторых, кредит под недвижимость позволяет распределить обратные платежи на более длительный срок, который в Hüpoteeklaen составляет до 20 лет. Длительный период означает ежемесячные платежи меньшего размера, и это является весомым аргументом для заёмщика, чтобы не брать на себя слишком большие ежемесячные обязательства.
В-третьих, условия жилищного кредита под залог недвижимости практически всегда являются более выгодными, чем условия по беззалоговым малым кредитам.
Все эти плюсы позволяют лучше запланировать в свой ежемесячный бюджет большую кредитную сумму и платежи по кредиту.
При желании приобрести новое жильё до того, как ты уже выехал из старого, можно подать ходатайство на получение кредита по смене жилья. Срок кредита по смене жилья может быть до 12 месяцев, в течение которых можно спокойно заселиться в новое жильё, после этого начать продавать старое и вернуть кредит.
Рефинансирование под залог недвижимости
Ты уже взял малый кредит на ремонт дома, но тебе нужны дополнительные деньги для окончания ремонта? Расходы по ремонту жилья могут легко увеличиться по отношению к первоначально запланированной сумме, особенно тогда, когда нужно покупать стройматериалы, отопительное или вентиляционное оборудование и бытовую технику. Вместо того, чтобы брать очередной малый кредит, можно рефинансировать взятые ранее малые кредиты при помощи кредита под залог недвижимости.
Рефинансирование означает, что взятый или взятые ранее кредиты переоформляются на кредит под залог недвижимости у другого кредитора. Так можно существенно удлинить срок кредитования и снизить ежемесячные кредитные платежи.
Кредит под залог земли
Многие не знают, что жилищный кредит можно взять и под залог земли. Земельный участок можно использовать в качестве залога и при покупке другой недвижимости. Если при покупке квартиры или дома кредит предлагается в размере до 75% от стоимости, то под залог жилой земли с правом на застройку размер кредита может составлять до 60% и под залог другой земли до 50% от стоимости.
Как найти подходящий жилищный кредит под залог недвижимости?
Учитывая то, что покупка и ремонт жилья являются довольно затратными, стоит взвесить получение кредита под залог недвижимости, подача ходатайства на получение которого является довольно простой. Получение жилищного кредита не требует от заёмщика никаких предварительных затрат.
Для получения жилищного кредита от Hüpoteeklaen следует подать ходатайство по интернету и предоставить фотографии предлагаемого залога. Оценку недвижимости Hüpoteeklaen делает для своих клиентов бесплатно.
Если есть желание получить жилищный вместе с со-ходатаем, то в ходатайство следуем добавить данные обоих лиц. При возникновении вопросов можно связаться со специалистом по кредитам, чтобы уточнить все детали.
Hüpoteeklaen является быстрым и персональным
С Hüpoteeklaen покупка или ремонт жилья пройдут гладко, и ответа на ходатайство ждать долго не придётся. Hüpoteeklaen сделает тебе предложение по условиям жилищного кредита в течение 1 рабочего дня. Если предложенные условия тебе подойдут, то нужно будет заключить нотариальный договор. Кредитные деньги можно будет получить в использование уже через 2–3 рабочих дня после заключения договора.
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Внимание, это финансовая услуга. До использования услуги ознакомься с условиями и проконсультируйся со специалистами на hypoteeklaen.ee или по бесплатному короткому номеру 1203.
Коэффициент затратности кредита составляет 13,55% в год при следующих условиях: сумма кредита 10 000€, количество обратных платежей 84, годовая процентная ставка 7,9%+6-тимесяцный Euribor, плата за договор 300€, сумма возвратных платежей 14 733,26€ и общая сумма кредита 15033,26€. Кредит обеспечивается ипотекой на недвижимость, при получении кредита следует застраховать залоговое имущество.