ФОТО | Таллиннское горсобрание обсуждает вотум недоверия мэру Михаилу Кылварту

„Дорожный хаос в Таллинне показывает, насколько неправильно управлялась столица при Михаиле Кылварте. Жители города платят за несостоятельность горуправы своим временем, в худшем случае своим здоровьем, и, надеемся, не жизнью. Кылварт должен нести ответственность за плохое управление жизнью Таллинна и команду горуправы. Из-за этого пострадали и страдают как благополучие жителей, так и работающие здесь предприятия“, - говорится в пояснительной записке трех оппозиционных фракций.

Еще одна оппозиционная сила в Таллиннском горсобрании - партия EKRE - не присоединилась к вотуму недоверия. Консерваторы ранее хотели выразить недоверие вице-мэру Владимиру Свету, но их не поддержали другие три оппозиционные партии.

В Таллинне правящая коалиция состоит из двух партий: Центристской и Социал-демократической, которая имеет в горсобрании подавляющее большинство. Поэтому можно предположить, что вотум недоверия не пройдет.

Как передает из горсобрания корреспондент Delfi, к началу заседания кресла депутатов от коалиции были почти все пустыми.

Мэр Таллинна и вице-мэры присутствуют в зале. Отсутствующие есть и в рядах оппозиции, в полном составе в заседании участвует только фракция Isamaa.

В начале заседания слово получил Кылварт, который отметил, что строительство трамвайной линии — это проект, обращенный в будущее. „Городское пространство развивается, особенно на побережье, строятся новые кварталы“, - сказал он.

Он заметил, что одновременное строительство новой трамвайной линии и реконструкция улицы Пронкси доставляют дополнительное неудобство, но и по отдельности они породили бы проблемы. По его словам, сейчас за два года будет сделано то, на что при другом раскладе пошло бы в итоге гораздо больше времени.