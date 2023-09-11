Правление Центристской партии выбрало нового генсека и заместителей председателя

Кылварт заявил, что хотел бы видеть Кийка опять вице-председателем, но такую возможность не предусматривает устав партии, пишет rus.err. Согласно уставу, вице-председателем может стать только член правления, которого избрали на съезде. А Кийк сейчас является членом правления как председатель парламентской фракции центристов.

„Однако я могу подтвердить, что ценю знания Танеля Кийка и, конечно, буду привлекать к принятию наиболее важных решений его так же, как и утвержденных вице-председателей“, - отметил Кылварт.

Яна Тоом сохранила должность вице-председателя, а Яанус Карилайд лишился этого поста. Новыми зампредами стали депутаты Рийгикогу Яак Ааб и Лаури Лаатс, а также глава Тартуского отделения партии Яан Тоотс.

Новым генсеком вместо сторонника Кийка Андре Ханимяги стала представительница команды Кылварта - бывший министр госуправления (2020-2021) и культуры (2021) Аннели Отт, которая сейчас является членом правления эстонского спортивного общества „Калев“.

Напомним, что в воскресенье на съезде Центристской партии Михаил Кылварт был избран новым лидером этой политической силы - 543 голоса, его конкурент Танель Кийк набрал 489 голосов.