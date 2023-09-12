Футбол
12.09.2023, 10:12

Сможет ли сборная Эстонии по футболу в Бельгии избежать очередного краха? Хэберли: мы не хотим просто защищаться

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Эстония проиграла 3:0 Бельгии 20 июня - как она сыграет в Брюсселе во вторник?
Эстония проиграла 3:0 Бельгии 20 июня - как она сыграет в Брюсселе во вторник?
ФОТО: Margus Pahv | Delfi Meedia

Во вторник вечером в 21:45 на стадионе имени короля Бодуэна сборная Эстонии встретится с Бельгией в отборочном матче к чемпионату Европы 2024 года.

За плечами у „синих футболок“ тоскливый таллинский вечер. В субботу они проиграли Швеции со счетом 0:5, что стало самой крупной неудачей в истории матчей эстонской сборной на А. Ле Кок Арене. Во вторник им предстоит встреча с еще более сильным соперником - Бельгией, пятой сборная мирового рейтинга. 20 июня в Таллинне бельгийцы обыграли хозяев со счетом 3:0. Какое настроение в команде перед ответственной встречей?

„Было тяжело, никто не ожидал такого результата, — сказал 20-летний полузащитник Максим Паскочи. — Мы не выходили на игру с мыслью о том, что проиграем. Мы нацелены только на победу, и то, как закончился матч, нас не устраивает“.

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