Сможет ли сборная Эстонии по футболу в Бельгии избежать очередного краха? Хэберли: мы не хотим просто защищаться

За плечами у „синих футболок“ тоскливый таллинский вечер. В субботу они проиграли Швеции со счетом 0:5, что стало самой крупной неудачей в истории матчей эстонской сборной на А. Ле Кок Арене. Во вторник им предстоит встреча с еще более сильным соперником - Бельгией, пятой сборная мирового рейтинга. 20 июня в Таллинне бельгийцы обыграли хозяев со счетом 3:0. Какое настроение в команде перед ответственной встречей?