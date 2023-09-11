Вотум недоверия будет выражен мэру Нарвы 16 сентября. Почему оппозиционные депутаты решили отправить Катри Райк в отставку?

Вадим Орлов также выступает за вотум недоверия Райк, хотя избирался в депутаты по ее списку и долгое время возглавлял депутатскую фракцию горсобрания, которая поддерживала действующего мэра. „Я говорил еще весной, что Райк как сити-менеджер не справляется“, – сказал Орлов. Но дать развернутый комментарий отказался, ссылаясь на то, что это долгий разговор, на который у него нет времени.

Никто из оппозиционных депутатов не сказал, кого конкретно они видят на месте нового мэра. Если Катри уйдет, что в данный момент времени выглядит очевидным, учитывая количество подписей за вотум – 18, то кто ее заменит, неясно. Алексей Евграфов отметил, что „надо закончить со старым мэром, потом переходить к кандидатурам новых мэров“. Татьяна Стольфат, голосовавшая за инициирование вотума недоверия, рассказала, что некоторые имена обсуждались, но она не хочет их называть, чтобы не вызвать ажиотаж, сплетни и лишних вопросов. По ее словам, фракция озвучит кандидатуру, когда придет к единому мнению. „Новая фракция должна выбрать себе нового мэра, с которым будет работать“, – сказала Татьяна Стольфат.

Такое мнение не поддерживает депутат Андрей Фишер. Он также, как и Яна Кондрашова, состоит во фракции Respekt. „Предъявлять претензии в плохой работе – это легко, – отмечает Фишер. – Для меня удивительно слышать такие заявления в адрес человека, у которого гораздо больше опыта в руководстве людьми, возможностей, хорошее образование. В любой работе бывают ошибки, идеальных людей не бывает ни на какой должности“. Депутат считает, что убирать человека просто потому, что он тебе не нравится, это неправильно. „Я занимаюсь бизнесом, если я вижу, что человек плохо работает, я его не уволю, пока не найду достойную замену, – говорит Фишер. – В данном случае достойной замены нет. Это выглядит детским садом: снимать человека, не имея альтернативы. Это непрофессиональный подход к управлению городом“. Он баллатировался в списке Катри Райк, и по его словам, не собирается из-за минутной конъюктуры менять свою точку зрения. Фишер считает, что такие действия новой фракции „Нарва“ могут привести к тому, что возможное строительство новой школы, финансирование больницы окажутся под угрозой. „Не хочу предвидеть нехорошее, но эти проекты или затормозятся, или не будут осуществлены, – считает он. – Нужно ли это городу? Сомневаюсь“.