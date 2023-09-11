Вотум недоверия будет выражен мэру Нарвы 16 сентября. Почему оппозиционные депутаты решили отправить Катри Райк в отставку?(18)
Сегодня, 11 сентября, Катри Райк, мэру Нарвы, депутаты инициировали вотум недоверия. Основная причина, которую обозначил в своем выступлении лидер новой фракции „Нарва“ Алексей Евграфов, – это игнорирование мэром решений горсобрания.
Евграфов как пример отсутствия совместной работы мэра и горуправы привел ситуацию с переименованием улиц в Нарве. В августе депутаты приняли решение о том, что следует оставить прежние, отсылающие к памяти о красноармейцах, названия улиц в Нарве. Но горуправа, выполняя постановление министра о переименовании улиц, которое вступило в силу 1 сентября, занялась сменой адресных табличек. „Как минимум Райк должна была прийти к депутатам, с которыми она планировала сотрудничество, и обсудить свое решения, – говорит Алексей Евграфов. – Но она поставила себя выше законодательной власти, в очередной раз посчитав, что может делать что хочет, игнорируя решения депутатов“.
С Алексеем Евграфовым не согласна депутат Яна Кондрашова, лидер фракции Respekt, поддерживающей действующего мэра. Она считает, что это „позор на всю Эстонию“. „Нашим коллегам стоит углубиться в знание законов и правовых актов, все-таки решения министра по рангу выше, чем решение Нарвского горсобрания, исходя из закона, – прокомментировала RusDelfi Кондрашова. – Мэр и горуправа выполняли решение министра“. По мнению депутата, если игнорировать закон, то государство не захочет сотрудничать с Нарвой. „Мне кажется, что такими действиями мы вырезаем себя из карты Эстонии, те шаги, которые осмелились предпринять наши коллеги, могут поставить под угрозу реализацию многих важных для города проектов, сотрудничество со многими министерствами, которое в настоящее время успешно реализовывается“, – добавила Кондрашова. На ее взгляд Катри Райк – это та личность, которая успешно соединяет Нарву и остальную Эстонию.
Ирина Янович, новый председатель городского собрания, сменившая на этом посту Татьяну Стольфат (Стольфат сегодня избрана заместителем председателя горсобрания – ред.), которая ушла в отставку 8 сентября, называет те же причины для выдвижения вотума недоверия Катри Райк. „Она не смогла наладить работу между горуправой и депутатами, – считает Ирина Янович. – Совместной работы практически не было, мэр действовал по-своему, потом ставил перед фактом членов горсобрания. Я наблюдала эту ситуацию не один раз. Также вместо того, чтобы решать проблему с учителями, мэр резко высказывался и отправлял людей работать на завод магнитов, что некорректно, занимался инвестициями и развитием туризма, а не налаживанием инфраструктуры города. Все эти моменты наслоились, и мы поняли, что город встал не на тот путь“.
Вадим Орлов также выступает за вотум недоверия Райк, хотя избирался в депутаты по ее списку и долгое время возглавлял депутатскую фракцию горсобрания, которая поддерживала действующего мэра. „Я говорил еще весной, что Райк как сити-менеджер не справляется“, – сказал Орлов. Но дать развернутый комментарий отказался, ссылаясь на то, что это долгий разговор, на который у него нет времени.
Никто из оппозиционных депутатов не сказал, кого конкретно они видят на месте нового мэра. Если Катри уйдет, что в данный момент времени выглядит очевидным, учитывая количество подписей за вотум – 18, то кто ее заменит, неясно. Алексей Евграфов отметил, что „надо закончить со старым мэром, потом переходить к кандидатурам новых мэров“. Татьяна Стольфат, голосовавшая за инициирование вотума недоверия, рассказала, что некоторые имена обсуждались, но она не хочет их называть, чтобы не вызвать ажиотаж, сплетни и лишних вопросов. По ее словам, фракция озвучит кандидатуру, когда придет к единому мнению. „Новая фракция должна выбрать себе нового мэра, с которым будет работать“, – сказала Татьяна Стольфат.
Такое мнение не поддерживает депутат Андрей Фишер. Он также, как и Яна Кондрашова, состоит во фракции Respekt. „Предъявлять претензии в плохой работе – это легко, – отмечает Фишер. – Для меня удивительно слышать такие заявления в адрес человека, у которого гораздо больше опыта в руководстве людьми, возможностей, хорошее образование. В любой работе бывают ошибки, идеальных людей не бывает ни на какой должности“. Депутат считает, что убирать человека просто потому, что он тебе не нравится, это неправильно. „Я занимаюсь бизнесом, если я вижу, что человек плохо работает, я его не уволю, пока не найду достойную замену, – говорит Фишер. – В данном случае достойной замены нет. Это выглядит детским садом: снимать человека, не имея альтернативы. Это непрофессиональный подход к управлению городом“. Он баллатировался в списке Катри Райк, и по его словам, не собирается из-за минутной конъюктуры менять свою точку зрения. Фишер считает, что такие действия новой фракции „Нарва“ могут привести к тому, что возможное строительство новой школы, финансирование больницы окажутся под угрозой. „Не хочу предвидеть нехорошее, но эти проекты или затормозятся, или не будут осуществлены, – считает он. – Нужно ли это городу? Сомневаюсь“.
По словам депутата, его партнеры по горсобранию даже не намекали на то, что собираются сделать. „Если бы у нас уже была совместная работа, и в процессе возникли бы разногласия, то это другой разговор, – добавляет Фишер. – В данном случае это неумение держать слово, даже чисто с мужской точки зрения, для политики это чересчур. В бизнесе с такими партнерами я больше никогда не имел никаких дел“.
„Надеемся, что вотум не состоится, так как депутаты всерьез задумаются о грядущих для города катастрофических последствиях“, – высказал свое мнение депутат Владимир Жаворонков.
Тем не менее, на субботу, 16 сентября, на 10:00 назначено внеочередное собрание нарвских депутатов с одним пунктом в повестке – голосование за вотум недоверия Катри Райк. Уже в конце недели станет ясно, поменяется ли мэр в городе.
Сама Райк назвала этот вотум недоверия „центристским переворотом“. „Разумеется, больно, но я не буду играть обиженного человека, я продолжу работать для города“, – сказала Катри Райк.