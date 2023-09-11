Главный тренер „Левадии“ получил четырехматчевую дисквалификацию

Курро Торрес получил красную карточку на 30-й минуте таллинского дерби против „Флора“ на стадионе „Кадриорг“ 3 сентября за агрессивное поведение по отношению к судьям.

Эстонский футбольный союз объявила, что Торрес получил трехматчевую дисквалификацию в дополнение к одноматчевой дисквалификации за красную карточку, поскольку главный тренер „Левадии“ продолжал руководить командой после удаления и пытался воздействовать на судей через СМИ.

„В Высшей лиге существует большая проблема с судьями. Ситуация всегда одна и та же. Я не говорю обо всех судьях, но с некоторыми из них всегда одно и то же. Они не очень хорошо относятся ко мне“, - сказал Торрес журналистам после игры.

Кроме того, дисциплинарный комитет оштрафовал клуб на 500 евро и вынес выговор представителю клуба Лаури Вялья.

Таким образом, Курро Торрес пропустит матчи „Левадии“ против „Пайде“, „Курессааре“, „Харью“ Лаагри и нарвского „Транса“.

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