Конец эпохи Катри Райк? В Нарве депутаты инициировали вотум недоверия мэру, большинство собирается проголосовать „за“

Под заявлением подписались 18 депутатов из новой фракции „Нарва“, в которую вошли депутаты из фракций Kesk и Narva Heaks.

Алексей Евграфов перед началом заседания сообщил, что в новой фракции 11 членов из Kesk и 7 из Narva Heaks. Двое депутатов из Narva Heaks - Марина Шурупова и Виктор Шемарин - к новой фракции не присоединились и остались в прежней.

На пост председателя городского собрания, а именно это было на основной повестке дня, выдвинули Ирину Янович и Марину Шурупову.

Если Катри Райк уйдет с поста мэра, то на поиск нового кандидата у города будет два месяца. Основная претензия Евграфова - переименование улиц без внимания к решению депутатов.

Ц самого Евграфова пока нет видения, кто мог бы стать мэром. Сам он - депутат Рийгикогу, и его кандидатура исключена. „Надо закончить со старым мэром, потом искать новых кандидатов“, - сказал он, комментируя этот момент журналистам.

Вотум недоверия предлагают выразить уже в эту субботу. За недоверие собираются проголосовать 18 депутатов, это означает, что Райк покинет свою должность, поскольку в горсобрании Нарвы 31 депутат.

Новость дополняется.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook , Telegram , Instagram и даже в TikTok .



