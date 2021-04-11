ВИДЕО | „Leopard 2 первым замечает, стреляет и попадает“. В Украине произошло историческое сражение между западными и российскими танками

За последние две недели военная история несколько раз творилась на войне в Украине. Сначала был уничтожен первый британский танк Challenger 2, первая потеря потеря такого типа в этой войне. 5 сентября в Интернете появилось видео, на котором видно горящий танк Challenger 2, принадлежащий 82-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ. Бригада участвует в наступлении в Запорожской области с последних недель августа. Нет сомнений, что этот танк – „Challenger“. На видеозаписи заметны характерные дополнительные топливные баки, один из которых отвалился во время взрыва.