ВИДЕО | „Leopard 2 первым замечает, стреляет и попадает“. В Украине произошло историческое сражение между западными и российскими танками
„1,5 км - это максимум, на котором могут действовать российские танки, но поразить танк противника на таком расстоянии они практически не могут“, - украинский военный эксперт Александр Коваленко комментирует танковую дуэль между западными танками Leopard 2 и российскими танками.
За последние две недели военная история несколько раз творилась на войне в Украине. Сначала был уничтожен первый британский танк Challenger 2, первая потеря потеря такого типа в этой войне. 5 сентября в Интернете появилось видео, на котором видно горящий танк Challenger 2, принадлежащий 82-й отдельной воздушно-десантной бригаде ВСУ. Бригада участвует в наступлении в Запорожской области с последних недель августа. Нет сомнений, что этот танк – „Challenger“. На видеозаписи заметны характерные дополнительные топливные баки, один из которых отвалился во время взрыва.