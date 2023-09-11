На Неделю спорта зарегистрировано уже более 700 мероприятий
На Неделю спорта, которая пройдет с 23 по 30 сентября по всей Эстонии, зарегистрировано уже более 700 различных мероприятий, связанных с физической активностью, общее количество участников которых превышает 133 000 человек. Все, кто интересуется движением, могут зарегистрировать свое мероприятие на сайте Недели спорта до 22 сентября.
„Неделя спорта в этом году проводится в девятый раз и с годами приобретает все большую популярность“, – отметила Ренна Нелис, координатор Недели спорта и руководитель проектов Центра компетенции по физической активности, добавив, что если в первые годы в рамках Недели спорта проводилось 800–900 мероприятий, связанных с физической активностью, то в прошлом году их было уже почти 1200.
„Главное в Неделе спорта то, что ее мероприятия организуют сами жители Эстонии, то есть каждый из нас может выступить с собственной инициативой движения в своем родном городе, в любом регионе Эстонии“, – добавила Нелис.
Всем желающим принять участие в Неделе спорта, независимо от возраста, пола и физических возможностей, предлагается организовать свое мероприятие, например, день здоровья, поход или просто активный отдых для себя, своих друзей или коллег. „Для спортивной недели идеально подходят также различные лекции, мастер-классы, семинары и конференции, направленные на повышение осведомленности о движении и здоровье“, – сообщила Нелис.
„На протяжении многих лет образовательные учреждения, работодатели, органы местного самоуправления, государственные учреждения и другие организации проявляли инициативу в организации мероприятий, связанных с физической активностью, чтобы побудить как можно больше людей быть активными в своей повседневной жизни“, – пояснила Нелис.
Уже стало традицией, что в течение недели по всей Эстонии проводится также ряд традиционных мероприятий. 22 сентября в 28 местах по всей Эстонии пройдет благотворительная детская эстафета Teatejooks, в которой примут участие около 13 000 человек. Кульминацией Недели спорта станет Ночь #BeActive Night 23 сентября, в рамках которой можно будет поучиться городскому ориентированию в парке Кадриорг в Таллинне. Мероприятие проходит без предварительной регистрации и является бесплатным для всех участников. 30 сентября мероприятия по городскому ориентированию #BeActive Night пройдут также в Кярдла, Пярну, Пылва и Кехра.
24 сентября можно будет принять участие в Народном забеге Пайде–Тюри, Кырвемааском веломарафоне Sportland и Марафоне впечатлений в Алутагузе. 28 сентября все желающие приглашаются пройти тест на проверку физических способностей (так называемый „тест НАТО“) в Таллинне, Нарве, Тарту и Пярну. Тесты проводит Эстонский союз корпоративного спорта в сотрудничестве с Департаментом оборонных ресурсов.
С сегодняшнего дня призывы к участию в Неделе спорта транслируются по телевидению, радио и на уличных экранах.
Общая информация:
Нынешний год объявлен Министерством культуры годом физической активности, цель которого состоит в том, чтобы повысить интерес общества к физическим упражнениям и более здоровому образу жизни и тем самым увеличить число жителей Эстонии, регулярно занимающихся подвижной деятельностью. Цель инициативы состоит в том, чтобы сосредоточиться в основном на физически неактивных людях – детях, молодежи, семьях, а также на людях среднего и пожилого возраста – и предложить им посильные и доступные возможности для повышения физической активности.
С помощью открытых тренировок и простых инструкций людям помогают выработать привычку к регулярным занятиям подвижной деятельностью.
Мероприятия Недели спорта являются частью программы года физической активности. В прошлом году в рамках Недели спорта в 42 странах мира было проведено около 23 000 мероприятий, связанных с физической активностью, в которых приняли участие более 13 миллионов человек. В 2022 году наибольший вклад в Неделю спорта в Эстонии внесли общеобразовательные школы и детские сады, по инициативе которых было проведено 1100 мероприятий.
Спортивные клубы предоставили населению дополнительные возможности для занятий подвижной деятельностью в 247 случаях, а работодатели – в 62 случаях. Всего в рамках Недели спорта в Эстонии было зарегистрировано 1183 мероприятия и 204 323 случая участия, что делает ее крупнейшим мероприятием, пропагандирующим физическую активность и здоровый образ жизни в Эстонии.
Зачем нужно больше двигаться:
движение помогает оставаться в лучшей физической форме, укрепляет мышцы и предотвращает заболевания;
движение улучшает обмен веществ и помогает снижать вес тела или поддерживать его стабильным;
движение помогает держать артериальное давление в порядке;
движение поддерживает здоровье сердца;
физическая активность днем приводит к лучшему сну ночью;
движение повышает активность мозга и улучшает работоспособность;
движение уменьшает стресс и тревогу, а также предотвращает депрессию.
Год физической активности объявило Министерство культуры. Мероприятия года физической активности и Недели спорта организуются Центром компетенции по физической активности.
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