На Неделю спорта зарегистрировано уже более 700 мероприятий

„Неделя спорта в этом году проводится в девятый раз и с годами приобретает все большую популярность“, – отметила Ренна Нелис, координатор Недели спорта и руководитель проектов Центра компетенции по физической активности, добавив, что если в первые годы в рамках Недели спорта проводилось 800–900 мероприятий, связанных с физической активностью, то в прошлом году их было уже почти 1200.

„Главное в Неделе спорта то, что ее мероприятия организуют сами жители Эстонии, то есть каждый из нас может выступить с собственной инициативой движения в своем родном городе, в любом регионе Эстонии“, – добавила Нелис.

Всем желающим принять участие в Неделе спорта, независимо от возраста, пола и физических возможностей, предлагается организовать свое мероприятие, например, день здоровья, поход или просто активный отдых для себя, своих друзей или коллег. „Для спортивной недели идеально подходят также различные лекции, мастер-классы, семинары и конференции, направленные на повышение осведомленности о движении и здоровье“, – сообщила Нелис.

„На протяжении многих лет образовательные учреждения, работодатели, органы местного самоуправления, государственные учреждения и другие организации проявляли инициативу в организации мероприятий, связанных с физической активностью, чтобы побудить как можно больше людей быть активными в своей повседневной жизни“, – пояснила Нелис.