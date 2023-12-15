НАШ RAHVAS | Хоккеист из Кохтла-Ярве уехал в Мельбурн: 7 тысяч евро в Австралии считается хорошей зарплатой

Портал RusDelfi начинает сериал „Наш Rahvas“ про уроженцев Эстонии, перебравшихся в другие, иногда экзотические, уголки мира. В первом выпуске - нападающий Вадим Вирясов. Свои первые шаги в хоккее он делал в Кохтла-Ярве, играл за сборную страны, но уже 9 лет живет и работает в Австралии, где выступает за „Мельбурн Мустангс“. Корреспондент RusDelfi поговорил с ида-вирусцем, который опроверг, кажется, все возможные стереотипы о Зеленом континенте.
Вадим Вирясов родился в 1986 году, занимался хоккеем в Кохтла-Ярве, однако в возрасте 16 лет покинул эстонскую лигу, играл за юношескую команду „Ческа Липа“ в чемпионате Чехии, а в дальнейшем за команды мастеров в Латвии, России (первая лига), Финляндии (второй дивизион), дважды возвращался в Эстонию (играл за „Викинг“ и „Пантер“), пока в 2014 году окончательно не обосновался в Австралии.