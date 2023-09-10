Юферева-Скуратовски о победе Кылварта: результаты оспаривать мы не будем

Что это значит для вас? Вы активно поддерживали Танеля Кийка, который проиграл.

Я не знаю, что это значит для меня - этот вопрос нужно задать Михаилу Кылварту. Я раньше говорила, что я готова сотрудничать с тем председателем, который одержит победу. Насколько это готов делать Кылварт - нужно с этим вопросом обращаться к нему.

Ваше крыло проиграло. Как будут развиваться события внутри партии.

У меня нет представления на этот счет. Я не знаю. Я была готова к разным вариантам. Но самый сложный - наша команда не побеждает, а я прохожу в правление. Так и получилось. Все зависит от нового лидера. Я поздравляю Михаила, как он дальше будет расставлять фишки - зависит от него.

Говорилось, что Кийк и Юри Ратас могут не согласиться с результатом. Будете предпринимать какие-то шаги?

На конгрессе было представлено большое число делегатов. Никто не будет оспаривать результаты, все считалось на глазах у людей.

Как вы видите свою роль в правление в партии?

Я буду отстаивать интересы партии, делать все, чтобы она вновь показывала хорошие результаты на выборах.

Что сказали Танелю Кийку, после объявления результатов?

Я сказала, что он сделал все возможное.