ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (564-й день) | Украина впервые получила ядерное топливо из США

В итоговой декларации G20 не содержалось прямого осуждения российского вторжения в Украину. При этом война в Украине была названа причиной продовольственного и энергетического кризиса, глобальной инфляции и человеческих страданий. В МИД Украины этот документ жестко раскритиковали.

Совместное заявление участников саммита „большой двадцатки“ в Нью-Дели не является дипломатической победой России, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон . Он пояснил, что „Группа двадцати“ была создана для решения международных экономических вопросов, так что ожидать, что на саммите будет достигнут какой-либо прогресс по войне в Украине, было вовсе не обязательно.

В результате погибли волонтер из Канады Энтони Игнат и волонтер из Испании, Эмма Игуаль. Тяжелые осколочные ранения и ожоги получили волонтеры из Германии и Швеции Рубен Мавик и Йохан Матиас Тир. Сейчас они находятся в больнице.

В Донецкой области волонтеры гуманитарной организации Road to Relief попали под российский обстрел , в результате чего погибли два человека, сообщила Road to Relief в своем Instagram. Волонтеры утром 10 сентября выехали из Славянска в сторону Бахмута. В машине было четыре человека. „Когда они проезжали через Часов Яр, их машина подверглась нападению со стороны российских войск. В результате прямого попадания машина перевернулась и загорелась“, - рассказали в организации.

В ходе контрнаступления украинская армия освободила еще 1,5 кв. км близ села Работино в Запорожской области, заявил в украинском телемарафоне представитель объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун . По его словам, россияне не оставляют попыток захватить украинские земли, на Запорожском направлении продолжаются тяжелые бои. „Россияне цепляются за каждый метр нашей украинской земли, нельзя сказать, что враг бежит, все проходит с тяжелыми боями. Снабжение мы им стараемся максимально усложнить и это на определенных участках дает свои плоды“, - указал далее Штупун.

Советник-посланник РФ Елена Копнина была вызвана в МИД Румынии в связи с тем, что на румынской территории 9 сентября, второй раз за неделю, были обнаружены обломки дрона, „схожего с теми, которые используют ВС РФ“ . Копниной выражен протест в связи с нарушением воздушного пространства Румынии беспилотником. От российской стороны потребовали „прекратить атаки против украинского населения и инфраструктуры, в том числе те, которые угрожают любым образом безопасности румынских граждан в регионе, сообщает ТАСС .

По его словам, на участке в момент удара никого из „сотрудников ЦИК“ не было. Целью удара Булаев назвал запугивание: „Чтобы люди не вышли на работу“.

Один из „избирательных участков“ на территории Запорожской области , находящейся в российской оккупации , в ночь на 10 сентября был уничтожен в ходе атаки дронов. Об этом сообщил „зампредседателя ЦИК“ Николай Булаев, не уточнив, где именно находится этот участок.

Эту информацию подтвердил спикер объединенного пресс-центра сил обороны таврического направления Александр Штупун. „Мы продолжаем небольшое продвижение в районе Работино . Освобождены еще 1,5 кв км нашей украинской территории“, - указал Штупун в эфире национального телемарафона.

Украинские войска в ходе контрнаступления продвинулись на таврическом направлении более чем на 1 км, сообщил командующий силами обороны таврического направления генерал Александр Тарнавский.

Американская компания Westinghouse Electric Company планировала поставить ядерное топливо Украине в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился.

Украинская компания „Энергоатом“ получила первую партию американского ядерного топлива для реакторов ВВЭР-440, сообщил в эфире общенационального телемарафона министр энергетики страны Герман Галущенко. По его словам, Украина собирается продолжить работу, „чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте „, и у Киева уже имеются договоренности с определенными странами.

Ранее президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о недопустимости нарушения воздушного пространства этой страны. В свою очередь генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал российские атаки в приграничной зоне „дестабилизирующими“, но в то же время подчеркнул, что нет никаких признаков того, что целью Москвы были государства НАТО.

Атаки аэродромов РФ дронами в тылу почти наверняка идут с территории России

Атаки российских аэродромов дронами в глубоком тылу почти наверняка ведутся с территории России. Об этом говорится в очередном разведывательном обзоре министерства обороны Великобритании. „Учитывая ограниченную дальность беспилотников-квадрокоптеров, их почти наверняка запускают с территории РФ“, - пояснила британская разведка.

В Киеве сбиты более 20 дронов

Украинские силы ПВО уничтожили ночью более двух десятков беспилотников, выпущенных Россией по Киеву, по предварительной информации, это были барражирующие боеприпасы типа Shahed, которые заходили на столицу группами и с разных направлений, сообщила Киевская городская военная администрация.

В Шевченковском районе Киева, по данным местных властей, упавшие обломки дрона повредили квартиру в многоэтажке, но большинство из них упало на открытую, незастроенную территорию. „Повреждены автомобили, троллейбусные линии электропередач, дорожное покрытие. На данный момент известно об одном пострадавшем (без угрозы жизни)“, - приводятся в сообщении слова начальника КГВА Сергея Попко.

Генерал США: У Украины для продолжения наступления есть еще около 30 дней

У Украины для продолжения наступления имеется еще около 30 дней, потом эту задачу усложнит плохая погода, заявил в интервью британской медиакомпании BBC председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал армии Марк Милли.

По его мнению, судить о том, провалилось ли украинское контрнаступление, пока рано. Признав, что оно идет медленнее, чем ожидалось, генерал отметил, что ВСУ все же „продвигаются сквозь российские линии обороны очень стабильными темпами“.