Эстонские пловцы с синдромом Дауна завоевали на чемпионате Европы семь медалей

Кейра Раттур стала чемпионкой Европы на трех дистанциях брассом 50, 100 и 200 метров. Эрик Тётт также показал достойные результаты: он завоевал серебро на дистанции 50 м на спине и бронзу на дистанциях 100 и 200 м на спине и 50 м вольным стилем.

Каспар Пауль Лойк трижды попадал в пятерку лучших в плавании брассом, став четвертым на дистанции 200 м и пятым на дистанциях 50 м и 100 м. Харди Пайс также выступал в плавании брассом, его лучший результат - шестое место на дистанции 200 м.

Кейра Раттур, Каспар Пауль Лойк и Эрик Тётт тренируются в спортивном клубе „Норд“ под руководством Бренды Тильк и Яна Йоонаса Вийрпуу. Харди Пайс тренируется в спортивном клубе „Медуус“ под руководством Трийн Поллисински.

Ян Йоонас Вийрпуу сказал: „Как тренер, я очень горжусь результатами чемпионата Европы по плаванию - они исключительны и превосходят все ожидания. Приятно видеть, что эстонские пловцы показывают высокие результаты на международном уровне. Мотивация высока, и мы хотим двигаться дальше - мы будем продолжать оттачивать технику и повышать выносливость на тренировках, чтобы быть готовыми к чемпионату мира в марте“.

Общие результаты эстонских пловцов

Кейра Раттур

50 м брассом: 1-е место (49,95)

100 м брассом: 1-е место (1,53,64)

200 м брассом: 1-е место (3.59.50)

50 м на спине: 11-е место (55,26)

50 м вольным стилем: 7-е место (41,44)

Эрик Тётт

50 м на спине: 2-е место(40,80)

100 м на спине: 3-е место (01.30,25)

200 м на спине: 3-е место (3.22.78)

50 м вольным стилем: 3-е место (32,36)

100 м вольным стилем: 5-е место(1.15,69)

50 м баттерфляем: 4-е место (34,81)

Каспар Пауль Лойк

50 м брассом: 5-е место (46,98)

100 м брассом: 5-е место (1.43,75)

200 м брассом: 4-е место (3.49,11)

50 м на спине: 15-е место (46,35)

50 м вольным стилем: 24-е место (39,14)

50 м баттерфляем: 16-е (42,38)

100 м баттерфляем: 11-е место (1.48,53)

200 м вольным стилем: 4-е место (3.21,89)

Харди Пайс

50 м брассом: 8-е место (48,42)

100 м брассом: 7-е место (1.46,09)

200 м брассом: 6-е место (3.50,05)

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