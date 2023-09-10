ФОТО | Кенийцы заняли весь пьедестал почета на Таллиннском марафоне, Лацепов защитил титул чемпиона Эстонии

Лучшим эстонским бегуном стал Леонид Лацепов (спортивный клуб “Спарта“), который в прошлом году впервые стал чемпионом Эстонии, преодолев дистанцию за 2:14.23. Второй год подряд Лацепов стал самым быстрым среди представителей Эстонии.

Роман Фости, пробежавший последний в своей жизни марафон в качестве лучшего бегуна Эстонии, финишировал восьмым с результатом 2:22.16.

Результаты:

1. Сэмми Киген (Кения) 2:11.42

2. Томас Кибет (Кения) 2:12.06

3. Джозеф Мунивоки (Кения) 2:12.15

4. Гилберт Кибет (Кения) 2:13.48

5. Юки Каваути (Япония) 2:14.07

6. Леонид Лацепов (Эстония) 2:14.23

7. Висли Кимели (Кения) 2:14.33

8. Роман Фости (Эстония) 2:22.16

Видео финиша:

Посмотреть результаты можно здесь!

Как проходили соревнования:

На 10 км сформировалась лидирующая группа из семи человек: шесть кенийцев и японец Юки Каваучи задавали темп. Лациепов проигрывал им 7 секунд и занимал 9-е место, а Фости - 10-е.

На 25 км в лидирующей группе остались семь человек, Лацепов отставал от них на 13 секунд и был восьмым, Фости был десятым с отставанием в четыре минуту.

На 35-м километре Лацепов обогнал Каваучи и занял седьмое место. Лацепов проигрывал лидеру Гилберту Кибету (Кения) одну минуту и ​​44 секунды. Фости отставал от лидера на 7,35 и занимал девятое место.

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