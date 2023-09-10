ОНЛАЙН | Центристские выборы: идет подсчет голосов, совсем скоро станет известен новый лидер партии(54)
Начался конгресс Центристской партии, на котором выберут нового председателя. За должность поборются мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. RusDelfi следит за развитием событий в Пайде, на месте работают корреспонденты и фотографы портала.
Онлайн-блог:
(если блог не появился, обновите страницу)
Делегаты от Центристской партии собрались в центре Эстонии - в городе Пайде. На месте ожидается более 1000 политиков. Именно они должны будут выбрать нового председателя политической силы. Кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. После выборов председателя пройдут выборы правления партии.
Ситуация внутри партии сильно накалена. Представители разных лагерей публично критикуют работу коллег, а в случае проигрыша своего кандидата некоторые готовы покинуть партию. Все решится после 17:30, когда закончится подсчет голосов.