Новости Эстонии
10.09.2023, 09:47

ОНЛАЙН | Центристские выборы: идет подсчет голосов, совсем скоро станет известен новый лидер партии

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репортаж из Пайде

Начался конгресс Центристской партии, на котором выберут нового председателя. За должность поборются мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. RusDelfi следит за развитием событий в Пайде, на месте работают корреспонденты и фотографы портала.

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Делегаты от Центристской партии собрались в центре Эстонии - в городе Пайде. На месте ожидается более 1000 политиков. Именно они должны будут выбрать нового председателя политической силы. Кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. После выборов председателя пройдут выборы правления партии.

Ситуация внутри партии сильно накалена. Представители разных лагерей публично критикуют работу коллег, а в случае проигрыша своего кандидата некоторые готовы покинуть партию. Все решится после 17:30, когда закончится подсчет голосов.

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