ОНЛАЙН | Центристские выборы: идет подсчет голосов, совсем скоро станет известен новый лидер партии

Делегаты от Центристской партии собрались в центре Эстонии - в городе Пайде. На месте ожидается более 1000 политиков. Именно они должны будут выбрать нового председателя политической силы. Кандидаты - мэр Таллинна Михаил Кылварт и депутат Рийгикогу Танель Кийк. После выборов председателя пройдут выборы правления партии.