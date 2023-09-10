Кылварт и Кийк. Кто из претендентов на пост председателя Центральной партии одержит победу?

Сегодня, 10 сентября, будет избран новый председатель Центристской партии. Юри Ратаса заменит либо Танель Кийк, нынешний председатель парламентской фракции Центристской партии, либо Михаил Кылварт, мэр Таллинна. В июле Delfi писал, что, хотя многие регионы еще не решили, кого они поддержат на конгрессе, чаша весов, похоже, склоняется в пользу Кийка.