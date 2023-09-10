Новости Эстонии
10.09.2023, 08:32

Кылварт и Кийк. Кто из претендентов на пост председателя Центральной партии одержит победу?

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Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart
Tanel Kiik ja Mihhail Kõlvart
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

В воскресенье Центристская партия выберет, кто вместо Юри Ратаса возглавит партию Михаил Кылварт или Танель Кийк.

Сегодня, 10 сентября, будет избран новый председатель Центристской партии. Юри Ратаса заменит либо Танель Кийк, нынешний председатель парламентской фракции Центристской партии, либо Михаил Кылварт, мэр Таллинна. В июле Delfi писал, что, хотя многие регионы еще не решили, кого они поддержат на конгрессе, чаша весов, похоже, склоняется в пользу Кийка.

„Танель Кийк имеет обширный опыт работы на различных позициях как внутри партии, так и в политике на национальном уровне в целом“, - сказала Трийн Варек, председатель Раквереского отделения Центральной партии.

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