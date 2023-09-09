ФОТО | Сборная Эстонии по футболу потерпела разгромное поражение от сборной Швеции

Первые 15 минут игра была равна, но потом шведы завладели инициативой и начали громить своего соперника. Сначала Виктор Дьёкереш вывел шведов вперед, а потом, спустя 6 минут, полузащитник „Тоттенхэм Хотспур“ Деян Кулусевски получил мяч в штрафной, прошел сквозь защитников Эстонии и удвоил преимущество гостей. Швеция на этом не стала останавливаться, и на 39-й минуте в ворота Карла Якоба Хейна залетел третий мяч. Кен Сема сделал точную подачу на Александера Исака и нападающий „Ньюкасла“ ударом головой сделал счет 0:3.

Второй тайм получился более спокойным, и четвертый гол зрители увидели только на 75-й минуте. Кулусевски нашел в штрафной Робина Квайсона, который стоял в гордом одиночестве и головой отправил мяч в ворота. Точку в матче поставил Виктор Клаэссон, забив на 90+3-й минуте в ворота сборной Эстонии пятый мяч.

Во вторник, сборная Эстонии в Брюсселе сыграет с бельгийцами.

До матча:

Сборная Эстонии по футболу начала отборочный этап к чемпионату Европы с двух поражений и одной ничьей. В мартовском матче было гостевое поражение от Австрии (1:2), а в июне Эстония сыграла в гостях вничью с Азербайджаном 1:1 и дома уступила Бельгии 0:3.

Сборная Швеции по футболу начала отборочный этап с одной победы и двух поражений и в сегодняшней игре их устроит только победа. В марте они проиграли дома Бельгии 0:3, в июне обыграли Азербайджан 5:0 и проиграли Австрии 0:2.

По мнению главного тренера сборной Эстонии Томаса Хэберли, не стоит делать громких выводов из неудачного старта Швеции в отборочном этапе, так как в ее составе много качественных футболистов. „Швеция - очень хорошая команда, и нам не нужно сомневаться в ее качестве. Они проиграли Австрии на последних минутах, а против Бельгии решающим фактором стал Лукаку. Сценарий обоих матчей был очень похож на наши поражения“, — сказал Хэберли на предматчевой пресс-конференции.

Полузащитник сборной Эстонии Маттиас Кяйт надеется, что из предыдущих матчей были сделаны выводы и на этот раз удастся избежать простых ошибок.