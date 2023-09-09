ФОТО | Министр здравоохранения Эстонии Сиккут посетила Киев, где встретилась с первой леди Зеленской и актером Стивеном Фраем

В среду министр здравоохранения приняла участие в совещании коллег в Киеве, на котором обсуждались вопросы нехватки медицинских работников, их выгорания и обеспечения будущего роста. Сиккут также приняла участие в двусторонней встрече с министром здравоохранения Украины Виктором Ляшко, на которой обсуждалось присоединение к решению ЕС по обмену медицинскими данными. „Он поинтересовался опытом Эстонии по сдерживанию эмиграции медицинских работников после вступления в ЕС“, — сказала Сиккут.

По словам Сиккут, в основном речь шла о сотрудничестве в сфере реабилитации. „С 2014 года Эстония предлагала Украине поддержку, прежде всего, в создании современных учебных программ и обеспечении профессиональной подготовки, а также в обеспечении послеампутационного протезирования и реабилитации украинских солдат в Ида-Таллиннской центральной больнице“, - сказала министр.

Во время своего визита в Киев доктор Каупо Оле, руководитель реабилитационной клиники ITK, подписал меморандум о сотрудничестве с Ровенской больницей.

Одновременно с визитом министра состоялся саммит супруг глав государств, организованный Еленой Зеленской, на котором Эстонию представляла первая леди страны Сирье Карис. На встрече основное внимание уделялось профилактике и лечению проблем психического здоровья, возникших в результате войны. „Модератором встречи был британский актер Стивен Фрай, с которым мы встретились в одном поезде на обратном пути - на данный момент это единственный общественный транспорт между Украиной и Польшей“, — рассказала Сиккут о встречах.

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