ФОТО | Бегун из Уганды выиграл Таллиннский полумарафон

Бегун из Уганды Али Чебурес выиграл полумарафон длиной 21,1 километра, стартовавший сегодня утром у Длинного Германа, преодолев дистанцию за 1:01.35. Элвис Чевор (1:01.45) из Кении финишировал вторым, а его соотечественник Эрик Леон Ндиема (1:01.50) — третьим. Берт Типпи (1:10,39), самый быстрый бегун Эстонии, финишировал пятнадцатым в общем зачете.

В женском полумарафоне спортсменки из Кении одержали тройную победу. Беатрис Чесерек, занявшая девятое место в общем зачете, стала победительницей, установив новый рекорд Таллиннского полумарафона высокого уровня - 1 час 8 минут 22 секунды. Джанет Ругуру Гишумбу пересекла финишную черту второй (1:08.30), а Лидия Джебичи Корир (1:08.49) — третьей. Среди женщин Екатерина Патюк, выигравшая более ста чемпионатов Эстонии, финишировала шестой (1:17,11), а Лиина Чернова, трехкратная рекордсменка Эстонии в беге на средние дистанции, дебютировавшая на полумарафоне, стала восьмой. (1:24,56).

Все результаты можно посмотреть здесь.

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