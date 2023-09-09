09.09.2023, 15:05
ОБЗОР | И горячие споры, и бурные обсуждения: в понедельник Рийгикогу начнет новый сезон с пяти важных тем
ФОТО: | Delfi Meedia
Весной принятие законов проходило с большими трудностями: из-за препятствий правительство связало сокращение семейных пособий, налоговые изменения и законы о равенстве браков с проблемой доверительного управления. Однако осенью ждут своего продолжения новые законы, в том числе о госбюджете и автомобильном налоге.
Осенняя сессия Рийгикогу начинается в понедельник, в этот же день состоится первое пленарное заседание. Коалиция хочет принять новые законы, но оппозиция пока не намерена отказываться от обструкции. Марис Лаури, член Партии реформ, заявила, что, хотя никто не хотел бы связывать законопроекты с вопросом о доверии осенью, но всему есть предел.