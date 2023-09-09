ОБЗОР | И горячие споры, и бурные обсуждения: в понедельник Рийгикогу начнет новый сезон с пяти важных тем

Осенняя сессия Рийгикогу начинается в понедельник, в этот же день состоится первое пленарное заседание. Коалиция хочет принять новые законы, но оппозиция пока не намерена отказываться от обструкции. Марис Лаури, член Партии реформ, заявила, что, хотя никто не хотел бы связывать законопроекты с вопросом о доверии осенью, но всему есть предел.

„Я бы, конечно, предпочла дебаты, основанные на обсуждении, а не на возвращении к тому уровню обструкционизма, который мы имели в предыдущие годы. Я бы также указала на решение государственного суда о том, что нельзя заходить слишком далеко в обструкционизме, он также является неконституционным. Надеюсь, что и оппозиция понимает, что нужно отстаивать свои взгляды, и это логично, но всему есть предел“, - сказала Лаури.