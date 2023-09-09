Новости Эстонии
09.09.2023, 15:05

ОБЗОР | И горячие споры, и бурные обсуждения: в понедельник Рийгикогу начнет новый сезон с пяти важных тем

 
В понедельник открывается осенняя сессия Рийгикогу, работы предстоит много.
В понедельник открывается осенняя сессия Рийгикогу, работы предстоит много.
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Весной принятие законов проходило с большими трудностями: из-за препятствий правительство связало сокращение семейных пособий, налоговые изменения и законы о равенстве браков с проблемой доверительного управления. Однако осенью ждут своего продолжения новые законы, в том числе о госбюджете и автомобильном налоге.

Осенняя сессия Рийгикогу начинается в понедельник, в этот же день состоится первое пленарное заседание. Коалиция хочет принять новые законы, но оппозиция пока не намерена отказываться от обструкции. Марис Лаури, член Партии реформ, заявила, что, хотя никто не хотел бы связывать законопроекты с вопросом о доверии осенью, но всему есть предел.

„Я бы, конечно, предпочла дебаты, основанные на обсуждении, а не на возвращении к тому уровню обструкционизма, который мы имели в предыдущие годы. Я бы также указала на решение государственного суда о том, что нельзя заходить слишком далеко в обструкционизме, он также является неконституционным. Надеюсь, что и оппозиция понимает, что нужно отстаивать свои взгляды, и это логично, но всему есть предел“, - сказала Лаури.

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