Таллинн приглашает отметить Дни национальных культур

По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, Дни национальных культур инициированы, чтобы познакомить горожан с культурами различных народов, представители которых живут в столице. „Таллинн всегда был местом встречи различных культур. Дни национальных культур стали одним из самых ожидаемых мероприятий в осенней культурной программе столицы. Праздник позволяет познакомиться с культурами через национальные блюда, языки, музыку, искусство и многое другое“, - сказал Канте.

В рамках Дней национальных культур состоятся выставки, кулинарные мероприятия, разнообразные концерты, мастер-классы, языковые кафе, лекции, вечера культуры, экскурсии и мероприятия для детей и молодежи. Мероприятия пройдут по всему Таллинну – от библиотек до Ратушной площади и ботанического сада. Участие в большинстве мероприятий бесплатное.

Для посещения некоторых мероприятий необходимо своевременно зарегистрироваться. Например, для посещения детских утренников в библиотеках , чтобы поучаствовать в экскурсиях следует приобрести билеты . Подробнее о выставках здесь .

Дополнительная информация и программа: https://www.tallinn.ee/ru/rahvuskultuuride-paevad/programma .

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