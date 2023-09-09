Таллинн приглашает отметить Дни национальных культур
В Таллинне с 16 по 24 сентября в девятый раз пройдут Дни национальных культур, в рамках которых можно познакомиться с культурами народов, проживающих в столице. В программе бесплатные концерты, выставки, мастер-классы, лекции, мероприятия для детей и многое другое.
По словам вице-мэра Таллинна Андрея Канте, Дни национальных культур инициированы, чтобы познакомить горожан с культурами различных народов, представители которых живут в столице. „Таллинн всегда был местом встречи различных культур. Дни национальных культур стали одним из самых ожидаемых мероприятий в осенней культурной программе столицы. Праздник позволяет познакомиться с культурами через национальные блюда, языки, музыку, искусство и многое другое“, - сказал Канте.
В рамках Дней национальных культур состоятся выставки, кулинарные мероприятия, разнообразные концерты, мастер-классы, языковые кафе, лекции, вечера культуры, экскурсии и мероприятия для детей и молодежи. Мероприятия пройдут по всему Таллинну – от библиотек до Ратушной площади и ботанического сада. Участие в большинстве мероприятий бесплатное.
Для посещения некоторых мероприятий необходимо своевременно зарегистрироваться. Например, для посещения детских утренников в библиотеках, чтобы поучаствовать в экскурсиях следует приобрести билеты. Подробнее о выставках здесь.
Дополнительная информация и программа: https://www.tallinn.ee/ru/rahvuskultuuride-paevad/programma.
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