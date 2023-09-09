Хоккей
09.09.2023, 12:19

СЕГОДНЯ | Эстонский хоккейный клуб „Пантер“ начинает свое выступление в Балтийской лиге

 
Начало матча в 17:00
„Пантер“ - первый эстонский хоккейный клуб, который примет участие в Балтийской лиге
„Пантер“ - первый эстонский хоккейный клуб, который примет участие в Балтийской лиге
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ начинает в субботу свое выступление в Балтийской лиге, где первым соперником станет „Призма“. Прямая трансляция начнется в 17:00.

В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд; пять из Латвии, три из Литвы и одна из Эстонии. Латвию в турнире будут представлять чемпион этого года „Земгале“, рижские команды „Мого“ и „Призма“, а также уже знакомые эстонской публике „Рига“ и „Курбадс“. Литву будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ и „Хоккей Панкс“.

В основном турнире каждая команда проведет по 32 матча (16 дома и 16 на выезде). Основной турнир начнется 9-10 сентября, а закончится в середине февраля.

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