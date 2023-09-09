09.09.2023, 12:19
ПРЯМОЙ ЭФИР | Эстонский хоккейный клуб „Пантер“ начинает свое выступление в Балтийской лиге
ФОТО: | Delfi Meedia
Таллиннский хоккейный клуб „Пантер“ начинает в субботу свое выступление в Балтийской лиге, где первым соперником станет „Призма“. Прямая трансляция начнется в 17:00.
В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд; пять из Латвии, три из Литвы и одна из Эстонии. Латвию в турнире будут представлять чемпион этого года „Земгале“, рижские команды „Мого“ и „Призма“, а также уже знакомые эстонской публике „Рига“ и „Курбадс“. Литву будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ и „Хоккей Панкс“.