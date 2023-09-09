Сильное землетрясение в Марокко: более 600 человек погибли

Геофизический центр Марокко сообщил, что землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Атласских гор. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 6,8 балла и сообщила, что оно произошло на относительно небольшой глубине — 18,5 км.

Горный район, где случилось землетрясение, находится примерно в 70 км к юго-западу от Марракеша. Землетрясение началось после 23:00 по местному времени. Оно также ощущалось в прибрежных городах Рабат, Касабланка и Эс-Сувейра.

Как сообщает Reuters со ссылкой на жителей Марракеша, в старом городе, входящем в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушились несколько зданий. Местное телевидение показало кадры упавшего минарета мечети, отмечает агентство.

В Твиттере (теперь называется X) распространяются различные видео, как утверждается, последствий землетрясения, однако Би-би-си не может оперативно подтвердить их подлинность.

Официальная информация о произошедшем появилась только спустя несколько часов.

Сначала агентство Reuters со ссылкой на местного чиновника сообщало о десятках погибших. Большинство из них, по его словам, находятся в горных районах, куда трудно добраться.

"Число погибших в результате землетрясения в Марокко возросло до 632 человек. Еще 329 гражданских ранены“, — передает Sky News сообщение городского ТВ.