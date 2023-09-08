Эстонская военная разведка о ходе войны в Украине: самые важные события разворачиваются в Запорожской области

Самые важные события по-прежнему разворачивались на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с селом Рабоитино. С высокой долей вероятности, украинские подразделения смогли прорвать передний край обороны вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), и теперь они ведут бои в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербовое. Россияне перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону. Вместе с тем весьма маловероятно, что украинцы смогут в скором времени добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым. Одновременно с этим части прорыва рискуют подвергнуться ударам с флангов – опасность растет.

Обстановка на других участках фронта оставалась прежней. ВС РФ не снизили давления на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать по направлению на Купянск и Лиман. Как и прежде, россияне пытаются создать для украинцев оперативную дилемму: они сковывают подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в противном случае случае могли быть задействованы в наступлении на юге. Украинцы продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальные. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещеевки.

Обе стороны продолжили наносить удары по тыловым объектам друг друга. ВС РФ били по портовой инфраструктуре Украины в дельте Дуная крылатыми ракетами и дронами, а также терроризировали бомбардировками прилегающие к линии фронта населенные пункты. В свою очередь, Украина продолжает применять беспилотные ударные средства против целей в России и на Черном море. РФ осознала эту угрозу и теперь россияне вынуждены уделять больше внимания охране объектов. В свою очередь, это замедляет и ограничивает свободу действий ВС РФ. Личный состав гарнизонов в пунктах постоянной дислокации главным образом занят подготовкой к отправке на фронт или охраной территории, интенсивность планового обучения сильно упала.