Эстонская военная разведка о ходе войны в Украине: самые важные события разворачиваются в Запорожской области
Разведывательный центр Сил обороны Эстонии выпустил очередную оперативную сводку о боевых действиях в Украине
Самые важные события по-прежнему разворачивались на Ореховском направлении в Запорожской области рядом с селом Рабоитино. С высокой долей вероятности, украинские подразделения смогли прорвать передний край обороны вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ), и теперь они ведут бои в окрестностях сел Новопрокоповка и Вербовое. Россияне перебросили на это направление подкрепления с других участков фронта и реорганизовали оборону. Вместе с тем весьма маловероятно, что украинцы смогут в скором времени добиться оперативного успеха, например, полностью перерезать сухопутный коридор в Крым. Одновременно с этим части прорыва рискуют подвергнуться ударам с флангов – опасность растет.
Обстановка на других участках фронта оставалась прежней. ВС РФ не снизили давления на линии Купянск – Сватово – Кременная, продолжая атаковать по направлению на Купянск и Лиман. Как и прежде, россияне пытаются создать для украинцев оперативную дилемму: они сковывают подразделения вооруженных сил Украины (ВСУ), которые в противном случае случае могли быть задействованы в наступлении на юге. Украинцы продолжили атаковать в районе Бахмута, успехи минимальные. Основные усилия ВСУ нацелены на освобождение Клещеевки.
Обе стороны продолжили наносить удары по тыловым объектам друг друга. ВС РФ били по портовой инфраструктуре Украины в дельте Дуная крылатыми ракетами и дронами, а также терроризировали бомбардировками прилегающие к линии фронта населенные пункты. В свою очередь, Украина продолжает применять беспилотные ударные средства против целей в России и на Черном море. РФ осознала эту угрозу и теперь россияне вынуждены уделять больше внимания охране объектов. В свою очередь, это замедляет и ограничивает свободу действий ВС РФ. Личный состав гарнизонов в пунктах постоянной дислокации главным образом занят подготовкой к отправке на фронт или охраной территории, интенсивность планового обучения сильно упала.
На практике это выражается в отказе России от стратегических учений „Запад 2023“. Министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил об этом 4 сентября, объяснив решение боевыми действиями России в Украине. Состоятся ли анонсированыне ранее на 22-26 сентября российско-белорусские учения „Щит союза“, пока неизвестно. Согласно данным из открытых источников, они должны были пройти на территории России. Однако отсутствие видимых приготовлений к маневрам ставит заставляет сомневаться в том, что они сохранят прежний масштаб.
Эти обстоятельства бьют по Республике Беларусь (РБ), поскольку именно эти учения использовались в целях устрашения и демонстрации единства военного потенциала союзного государства. Белоруссия заметно нарастила военную активность, в августе и первой половине сентября на территории РБ последовательно проходит серия из пяти учений Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ). В этот военно-политический блок входят Армения, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Белоруссия. Такое происходит впервые, в прежние годы маневры проводились на территории разных стран, а не в одном месте. Как правило, эти учения являлись прологом осенних стратегических учений ВС РФ, но не в этот раз.