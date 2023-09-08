Жителю Эстонии больше не придется ходить в посольство ЭР в случае утери за границей документа

После вступления закона в силу проверить личность заявителя свидетельства о возвращении и разрешения на возвращение можно будет посредством видеомоста. Заменяющий документ – свидетельство о возвращении и разрешение на возвращение – выдается гражданину Эстонии и лицу с неопределенным гражданством, если его проездной документ был украден, утерян, уничтожен, пришел в негодность или срок действия которого истек во время пребывания за границей. Человеку больше не придется идти в посольство или к почетному консулу, а одноразовая справка или разрешение на возвращение ему будет доставлена курьером. Это поможет тем, кто находится в крупных странах, где посольство или почетный консул могут находиться за сотни километров.

Удаленная идентификация также дает возможность помочь тем путешественникам, которые находятся в далеких странах, где нет посольств и почетных консулов ​​Эстонии и где не представлен ни один член Европейского Союза. В настоящее время в мире 24 таких страны: Афганистан, Острова Кука, Кирибати, Мальдивы, Микронезия, Науру, Палау, Тувалу, Бутан, Доминика, Маршалловы Острова, Сент-Китс и Невис, Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Эсватини, Гренада, Гайана, Лесото, Сент-Винсент и Гренадины, Самоа, Соломоновы Острова и Тонга.

Заказчик заменяющего документа должен нести ответственность за подключение к интернету, чтобы обеспечить правильное функционирование видеомоста, отправить правильную фотографию документа в посольство и оплатить почтовые расходы курьерской компании. Кроме того, необходимо оплатить обычную государственную пошлину – 20 евро, если проездной документ был украден или утерян, и 100 евро, если срок действия проездного документа истек.

Право и возможность лично обратиться в посольство или почетное консульство за документом остается. В странах, где нет посольства или почетного консула Эстонии, необходимо обратиться в посольства стран-членов Европейского Союза, представленные на местах, для получения заменяющего документа.

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