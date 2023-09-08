Известный российский комментатор объяснил успех сборной Латвии на ЧМ по баскетболу
Известный российский комментатор Владимир Гомельский объяснил успех сборной Латвии под руководством итальянца Луки Банки на чемпионате мира по баскетболу. Дебютант мировых первенств попал в топ-6 лучших команд турнира.
„Необходимо отдать должное тренеру Банки. У него в команде нет доминирующего центра. Он выбрал в позиционном нападении атаку с периметра после хороших командных взаимодействий и после отличного движения мяча“, - написал Гомельский в своей конференции на своем официальном сайте.
„В трехсекундной зоне нет игрока Латвии. За такими бросающими высокорослыми игроками, как Шмитс или Бертанс опекуны вынуждены выходить далеко в поле. В результате быстрые и техничные Жагарс и его партнеры по задней линии могут проходить под самый щит, не встречая подстраховки. А уж попасть из-за дуги в сборной Латвии могут почти все.
В защите Латвия играет старательно и самоотверженно. Даже такой „лентяй“ как Давис Бертанс очень старается. Это показывает высокую степень мотивации всей команды. Думаю, что успех Латвии на чемпионате мира закономерен“, – отметил Владимир Гомельский.
Матч за 5-е место между Латвией и Литвой состоится 9 сентября и начнется в 15.30.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.