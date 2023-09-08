Известный российский комментатор объяснил успех сборной Латвии на ЧМ по баскетболу

„Необходимо отдать должное тренеру Банки. У него в команде нет доминирующего центра. Он выбрал в позиционном нападении атаку с периметра после хороших командных взаимодействий и после отличного движения мяча“, - написал Гомельский в своей конференции на своем официальном сайте.

„В трехсекундной зоне нет игрока Латвии. За такими бросающими высокорослыми игроками, как Шмитс или Бертанс опекуны вынуждены выходить далеко в поле. В результате быстрые и техничные Жагарс и его партнеры по задней линии могут проходить под самый щит, не встречая подстраховки. А уж попасть из-за дуги в сборной Латвии могут почти все.

В защите Латвия играет старательно и самоотверженно. Даже такой „лентяй“ как Давис Бертанс очень старается. Это показывает высокую степень мотивации всей команды. Думаю, что успех Латвии на чемпионате мира закономерен“, – отметил Владимир Гомельский.

Матч за 5-е место между Латвией и Литвой состоится 9 сентября и начнется в 15.30.

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