„Пантер“ - первый эстонский хоккейный клуб, который примет участие в Балтийской лиге

Первый матч хоккейного клуба „Пантер“ состоится в эту субботу в Риге с клубом „Призма“.



В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд; пять из Латвии, три из Литвы и одна из Эстонии. Латвию в турнире будут представлять чемпион этого года „Земгале“, рижские команды „Мого“ и „Призма“, а также уже знакомые эстонской публике „Рига“ и „Курбадс“. Литву будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ и „Хоккей Панкс“.



В основном турнире каждая команда проведет по 32 матча (16 дома и 16 на выезде). Основной турнир начнется 9-10 сентября, а закончится в середине февраля.