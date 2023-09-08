Хоккей
08.09.2023, 13:15

„Пантер“ - первый эстонский хоккейный клуб, который примет участие в Балтийской лиге

 
HC Panter - HC Kurbadsi mäng
HC Panter - HC Kurbadsi mäng
ФОТО: Henri-Kristian Kirsip | Delfi Meedia

Хоккейный клуб „Пантер“, который является действующим чемпионом Эстонии, примет участие в Балтийской лиге.

Первый матч хоккейного клуба „Пантер“ состоится в эту субботу в Риге с клубом „Призма“.

В новом сезоне Балтийской лиги будут выступать девять команд; пять из Латвии, три из Литвы и одна из Эстонии. Латвию в турнире будут представлять чемпион этого года „Земгале“, рижские команды „Мого“ и „Призма“, а также уже знакомые эстонской публике „Рига“ и „Курбадс“. Литву будут представлять „Каунас Сити“, „Энергия“ и „Хоккей Панкс“.

В основном турнире каждая команда проведет по 32 матча (16 дома и 16 на выезде). Основной турнир начнется 9-10 сентября, а закончится в середине февраля.

Далее начнется плей-офф, куда выйдут лучшие шесть команд. Две - напрямую в полуфинал, а команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в четвертьфинале до трех побед.

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