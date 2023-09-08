ФОТО | „Нет автоналогу!“ Союз автовладельцев передал Рийгикогу подписи более 77 000 человек(10)
Сегодня, 8 сентября, в 10 часов правление Союза автовладельцев Эстонии символически передало спикеру Рийгикогу Лаури Хуссару собранные под петицией „Нет автоналогу!“ 77 442 дигитальных подписи.
Правление союза прибыло к Рийгикогу на Ford T из коллекции LaitseRallyPark, который является первым в мире автомобилем массового производства и выпускался в 1908-1927 годах.
Как пишет RusERR, инициатор петиции, председатель правления Союза автовладельцев Прийт Таммерайд надеется, что правительственная коалиция прислушается к голосу народа и полностью откажется от плана введения дополнительного налога на автомобили.
„Этот налог несправедлив. Процессы в обществе, на которые он должен повлиять, уже покрыты, так сказать, другой налоговой нагрузкой. Мы ожидаем, что данный закон не будет принят и продолжит действовать практика, когда налогообложение автомобилей происходит фактически через акцизы на топливо. Государство неплохо зарабатывает: в этом году запланированный доход от акциза на топливо составляет более 500 миллионов евро. Для сравнения, по автоналогу государство хочет получить сейчас 120 миллионов. Если сохранить действующую сейчас модель – больше загрязняешь, больше платишь – можно достичь всех поставленных целей“, – сказал Таммерайд.
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