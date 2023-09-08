ФОТО | „Нет автоналогу!“ Союз автовладельцев передал Рийгикогу подписи более 77 000 человек

„Этот налог несправедлив. Процессы в обществе, на которые он должен повлиять, уже покрыты, так сказать, другой налоговой нагрузкой. Мы ожидаем, что данный закон не будет принят и продолжит действовать практика, когда налогообложение автомобилей происходит фактически через акцизы на топливо. Государство неплохо зарабатывает: в этом году запланированный доход от акциза на топливо составляет более 500 миллионов евро. Для сравнения, по автоналогу государство хочет получить сейчас 120 миллионов. Если сохранить действующую сейчас модель – больше загрязняешь, больше платишь – можно достичь всех поставленных целей“, – сказал Таммерайд.