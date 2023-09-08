В Кривом Роге в результате ракетного удара пострадали 26 человек, один человек погиб
В Кривом Роге российская ракета попала в административное здание полиции, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко. По его данным, пострадали не менее 25 человек, один человек погиб. Офис Генпрокурора Украины сообщает о 26 пострадавших и одном погибшем, пишет „Медуза“.
Глава Днепропетровской области Сергей Лысак, в свою очередь, сообщил, что после удара ракеты начался пожар, площадь которого составила около 200 квадратных метров.
Три человека, оказавшиеся под обломками разрушенного здания, госпитализированы в тяжелом состоянии, добавил он.
По данным главы Днепропетровской области, от ракетного удара также пострадали расположенные рядом со зданием полиции жилые дома. Проводится поквартирный обход, чтобы уточнить масштаб ущерба, сообщил Лысак.
Российская армия регулярно наносит ракетные удары по Кривому Рогу — родному городу Владимира Зеленского.
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