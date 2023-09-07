ФОТО | Партия Koos у Тоомпеа: „Мы требуем отставки правительства и внеочередные выборы!“

Среди участников пикета присутствовал недавно вступивший в партию Всеволод Юргенсон. Он считает, что день и место были выбраны не самые удачные: „Я был против проводить пикет в рабочий день. К тому же мне кажется, что надо их проводить в спальных районах, где люди живут: рядом с жилыми домами, возле магазинов, на остановках“.

Юргенсон также высказал свои прогнозы относительно возможной отставки Каи Каллс. „Я считаю, что в ближайшие две недели ее пост займет Кристен Михал. Хотя он ничем от Каи не отличается, и для нас это тоже плохо“. Другим кандидатом, но менее вероятным, по мнению Юргенсона, может стать Андрус Ансип. „Он активно комментирует внутреннюю ситуацию. Думаю, что он хочет хочет стать премьером“.

Юргенсон считает, что на данный момент оппозиция ослаблена: „центристы заняты внутренней борьбой, EKRE тоже не слышно. Партия Koos – единственная, которая сейчас говорит о проблемах“.



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