Новости Эстонии
07.09.2023, 20:49

ВИДЕО | Рейнсалу о скандале вокруг финансирования канцелярии президента: здесь есть вопросы, на которые может ответить только премьер. Воздержаться от ответа - неверное решение

 

Сегодня в специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом продолжилась дискуссия о финансировании канцелярии президента. Председатель комиссии Урмас Рейнсалу (Isamaa) сообщил, что тема яснее не стала, но обсуждение будет продолжено, а премьер-министру направлены вопросы в письменном виде.

На заседание спецкомиссии был приглашен глава бюро премьер-министра Геррит Мяэсалу, который сообщил, что у него было несколько бесед с советником президента Тоомасом Сильдамом по поводу финансирования канцелярии президента и законопроектов, но Сильдам в разговоре их между собой не увязывал.

Мяэсалу добавил, что об этих беседах позднее сообщил как Министру финансов, так и премьер-министру.

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