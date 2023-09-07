07.09.2023, 20:49
ВИДЕО | Рейнсалу о скандале вокруг финансирования канцелярии президента: здесь есть вопросы, на которые может ответить только премьер. Воздержаться от ответа - неверное решение
Сегодня в специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом продолжилась дискуссия о финансировании канцелярии президента. Председатель комиссии Урмас Рейнсалу (Isamaa) сообщил, что тема яснее не стала, но обсуждение будет продолжено, а премьер-министру направлены вопросы в письменном виде.