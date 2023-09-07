ВИДЕО | Рейнсалу о скандале вокруг финансирования канцелярии президента: здесь есть вопросы, на которые может ответить только премьер. Воздержаться от ответа - неверное решение

На заседание спецкомиссии был приглашен глава бюро премьер-министра Геррит Мяэсалу, который сообщил, что у него было несколько бесед с советником президента Тоомасом Сильдамом по поводу финансирования канцелярии президента и законопроектов, но Сильдам в разговоре их между собой не увязывал.