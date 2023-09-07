ФОТО | Новый тренер сборной: Надеюсь вывести эстонский хоккей на новый уровень
В четверг Эстонский хоккейный союз представил нового главного тренера сборной - им стал финский специалист с опытом работы в НХЛ Петри Скирко.
„Петри сам был хоккеистом высокого уровня и прекрасно знает, что нужно игрокам для полного раскрытия их потенциала. Это было важным фактором для нас при выборе нового главного тренера“, — пояснил Рауно Паррас, президент Эстонского хоккейного союза. Паррас добавил, что жизненная философия и общее мировоззрение Скирко совпадают с видением будущего эстонского хоккея.
„Новый главный тренер всегда приносит новую энергию - каждый хочет проявить себя и выложиться по максимуму, а с таким главным тренером, как Петри, эта новая энергия будет как минимум удвоена, а то и утроена“, — заявил президент Эстонского хоккейного союза.
Паррас добавил, что считает важным успешный опыт нового главного тренера из маленькой хоккейной страны Дании, которая в то время была очень похожа на Эстонию, но сегодня уже идет по стопам больших хоккейных стран.
„Эстония — маленькая страна, поэтому нам нужно заниматься и развивать каждого игрока, и именно в этом отношении Петри будет играть вспомогательную роль, чтобы все игроки, которые есть в нашем составе, могли развиваться и полностью раскрыть свой потенциал“, — заявил Паррас.
Новый главный тренер Петри Скрико был хоккеистом высокого уровня - он выступал за различные клубы лучшей хоккейной лиги мира, НХЛ, а затем долгое время был скаутом различных клубов НХЛ.
Вы долгое время работали в НХЛ, как возник вариант со сборной Эстонией и почему решили возглавить сборную Эстонии?
Первоначально я узнал о предложении от своего агента-эстонца. Я начал его обдумывать и пришел к выводу, что это может стать хорошим новым шагом в моей карьере. Я рад возможность стать частью эстонского хоккея и помочь ему стать лучше. Надеюсь продолжить хорошо проделанную предыдущими тренерами работу и вывести эстонский хоккей на новый уровень
Сделано уже многое, но всегда есть, куда расти. Подобное развитие событий я наблюдал в Финляндии, Дании и НХЛ.
В Эстонии много молодых игроков, успевших себя проявить, доказавших, что они могут стать классными хоккеистами. Я планирую убедить их в том, что все возможно.
Знакомы ли вы с эстонским хоккеем и общались с кем то из игроков сборной Эстонии?
Пока знаком недостаточно, но буду над этим работать. Мне представили очень подробный документ на эту тему, который я сейчас изучаю. Я также буду встречаться с тренерами эстонских команд и узнавать у них необходимую информацию. Из игроков я уже говорил с Кевином и Робертом Рооба, сегодня встречусь еще с парой человек. Со следующей недели, когда начнут „Пантерс“, будет возможность смотреть их в деле. Обязательно постараюсь поговорить со всеми кандидатами до того, как вызывать их в сборную.
Будут новички?
Безусловно! Двери открыты для всех, у каждого есть шанс попасть в команду.
Вы до этого работали тренером в Финляндии и Дании, не пугает вас работа в сборной, где результат нужен здесь и сейчас?
Конечно, сроки — это самая большая проблема. Нет возможности столько же работать с командой, как в клубе, вместо месяца подготовки — три дня. К счастью, до чемпионата мира у нас будет 3-4 турнира, также надо будет активно работать в то время, когда турниров нет.
Вы, возможно, будете обращать внимание не только на главную команду, но и на молодежную?
Конечно, я готов быть вовлечен, когда будет возможность и когда меня попросят. Однозначно, это будущее эстонского хоккея.
Эстонский хоккейный союз обсуждал с вами конкретные цели и задачи?
У меня контракт на 2 года, с этим расчетом буду работать. Но, надеюсь, сотрудничество будет длительным, готов остаться здесь надолго. Идей у меня много, не на все процессы я могу влиять в достаточной мере, но сделаю все, что от меня требуют, и даже больше.
А с чего начнете?
Я собираюсь работать вдолгую. Хотелось бы, чтобы в сборной работало больше людей, было больше спонсоров. Чтобы больше игроков были профессиональными спортсменами, чтобы у них было больше времени сосредоточиться на игре.
Учитывая то, что вы работали скаутом в НХЛ, есть надежда, что кто-нибудь из наших хоккеистов отправиться за океан?
Безусловно. Это вопрос времени. Например, в Дании в свое время это было сложно представить, а теперь датчан в НХЛ немало. Дания ведь тоже небольшая страна, где не так много катков, не очень много хоккеистов. Так что все будет.
Возможно, стоит сначала ехать в Финляндию или Швецию и уже оттуда пробиваться за океан?
Не думаю, что это не обязательно. Можно развивать хоккей в самой Эстонии. Как я сказал, нужно, чтобы пришли крупные компании, которые будут финансово поддерживать хоккеистов, чтобы те могли развиваться. Посмотрите: „Пантерс“ играли раньше только на местном уровне, а теперь выступают в Латвии, в хорошей лиге. И учатся благодаря этому.
В какой хоккей будет играть сборная Эстонии под вашим руководством?
Мне нужно посмотреть больше игр прежде, чем ответить. Познакомиться с игроками. Тогда станет ясно, по какой системе лучше играть. В любом случае, главное — это побеждать. Я люблю выигрывать.
Но лично вы какой стиль предпочитаете?
Я сам был плеймейкером, поэтому мне по душе комбинационная игра, когда мы контролируем шайбу. Но надо посмотреть, насколько к этому готовы игроки. Нужно исходить из их возможностей, а не моих желаний.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram,Instagram и даже в TikTok.