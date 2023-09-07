Оппозиция в Таллиннском горсобрании инициировала вотум недоверия Михаилу Кылварту

Еще одна оппозиционная сила в Таллиннском горсобрании - партия EKRE - не присоединилась к вотуму недоверия. Консерваторы хотели выразить недоверие вице-мэру Владимиру Свету, но их не поддержали другие три оппозиционные партии.

„Дорожный хаос в Таллинне показывает, насколько неправильно управлялась столица при Михаиле Кылварте. Жители города платят за несостоятельность горуправы своим временем, в худшем случае своим здоровьем, и, надеемся, не жизнью. Кылварт должен нести ответственность за плохое управление жизнью Таллинна и команду горуправы. Из-за этого пострадали и страдают как благополучие жителей, так и работающие здесь предприятия. Плохо спланированные дорожные работы, а перекопка улиц и одновременное закрытие их для движения транспорта сделали центр Таллинна одинаково непроходимым для пешеходов, велосипедистов, водителей и пользователей общественного транспорта, также усложнили повседневную жизнь горожан“, - цитирует представителей трех оппозиционных фракций rus.err.

По мнению авторов заявления, горуправа обосновала масштабную перекопку улиц строительством новой трамвайной линии, однако эксперты усомнились в эффективности этого маршрута и целесообразности траты денег налогоплательщиков.

В Таллинне правящая коалиция состоит из двух партий: Центристской и Социал-демократической.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.