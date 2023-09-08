ПОДКАСТ | „Какая-то мазня!“: как понять современное искусство?

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Может ли искусство быть анонимным?

Искусство без художника существовать не может. „Пока нет сущности, которую наделил человек смыслом - это не является искусством. Например, если я просто сделал бутерброд и съел - это не искусство. Но если съем этот бутерброд в музее, для того, чтобы поговорить с людьми о том, насколько много мы потребляем пищи, это уже становится искусством“. Сам факт, что появляется какая-то личность , которая наполняет своим авторским гением, ту или иную фигню на стенах. Это и превращает это в искусство. И это отличает условного Бэнкси от банального вандализма. „Искусство должно заставлять тебя думать. Даже если оно заставляет тебя думать, что это полная чепуха, искусство все равно выполняет свою функцию“.

Являются ли мемы искусством? Они же анонимны и, в принципе, не совсем искусство.

Уже невозможно определить, что такое искусство. „Мы знаем этот термин, мы его придумали для себя. И не просто с языковой точки зрения, а вообще как идею. И вот мы с ним пытаемся как то жить, вариться, и она пока что приносит исключительно головную боль и вообще в целом“.- прокомментировал искусствовед. Современное искусство, оно строится на том, что любая вещь, которая обсуждает, что есть искусство, которое ставит такой вопрос, это уже искусство, потому что искусство занимается только обсуждением самого себя. В этом плане мемы ничем не хуже. Они не предполагают анонимность, но интернет мемы очень часто анонимны, как, допустим, граффити. „Это типичный мем, потому что его все знают, о нем говорят, но тут предполагается анонимность, потому что иначе ты заплатишь штраф, а это уже не прикольно.“ - пояснил Чех.

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