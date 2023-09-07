ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях. Кая Каллас: в отставку я уйду только если будет выражено недоверие, и большинство Рийгикогу его поддержит

Премьер-министр Кая Каллас затронула вопросы принятых правительством решений - они, в том числе, касаются покрытия интрессов „украинского пакета“, возможностей при потере документа за границей получить новый по упрощенной схеме, финансирования дополнительных возможностей реновации в сельских регионах.

Не обошла вниманием премьер-министр и то, что с понедельника начинается полноценная работа Рийгикогу, и следует готовиться к тому, что оппозиция продолжит препятствовать работе парламента.

„Оппозиция нашла новый инструмент, обещают, что если я уйду с должности премьера, все будет хорошо. Но следует понимать, что моей отставки будет недостаточно, и они продолжат препятствовать работе нынешнего состава, поскольку основные их ценности расходятся с курсом коалиции“, - сказала Кая Каллас, подчеркнув еще раз, что добровольно она с поста премьера не уйдет.

„КаПо проверила моего супруга и нашла, что его деятельность никоим образом не угрожает безопасности Эстонии и никаких связей с Россией и интересов там он не имеет. У меня предложение: пусть инициируют вотум недоверия, и если им удастся убедить большинство поддержать мою отставку, то это, по крайней мере, будет конституционным и законным инструментом. А давить на эмоции, ожидая, что мои нервы сдадут, это не путь в рамках закона“.

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