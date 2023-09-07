МНЕНИЕ | Дегтяренко: Вместо социального рая наши старики оказались перед лицом социальной катастрофы, устроенной мэром Маарду

Николай Дегтяренко сообщил порталу Rus.Delfi: „Эти решения были приняты за спиной депутатов Горсобрания, без консультаций с экспертами и представителями общественности. В результате реформы системы ухода за пожилыми людьми, которая вступила в силу 1 июля этого года, город Маарду исходя из доли пожилых людей (3770 человек) только за первое полугодие получил от государства 424 185 евро. С учётом небольшого числа людей, требующих попечения, на одного нуждающегося в Маарду пришлось свыше 1100 евро, что в 3 раза выше, чем во многих других самоуправлениях. Однако мэрия Маарду вместо увеличения суммы компенсации, способной покрыть все расходы на пребывание пожилых людей даже в дорогих домах попечения, уменьшила свою долю участия до 400 евро.“

„Если сравнить, например, жителя Таллинна, чья пенсия составляет 700 евро, и жителя Маарду, чья пенсия также составляет 700 евро, особенно бросается в глаза неравное отношение к ним. Таллинн выплачивает пособие по уходу в размере 735 евро, Маарду – максимум 400 евро! Допустим, в доме попечения Иру проживают и таллиннский и маардуский пенсионеры. Тогда таллиннец сможет справиться с оплатой за своё содержание, но для жителя Маарду родственникам придется найти дополнительные деньги. Именно поэтому многие пенсионеры из Маарду ищут дома попечения в других уездах, где условия похуже и суп пожиже, но и цена пониже.“ – продолжил Дегтяренко.



„Почему мэр Маарду считает, что житель нашего города должен находиться в самом отдаленном и дешевом доме попечения, где его нечасто навещают родственники и друзья? Если предположить, что более дорогая – это и более качественная услуга, то почему житель Маарду не заслуживает лучшей участи?“ – задает он вопрос.