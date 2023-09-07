МНЕНИЕ | Дегтяренко: Вместо социального рая наши старики оказались перед лицом социальной катастрофы, устроенной мэром Маарду
Правительство города Маарду во главе с мэром Владимиром Архиповым, членом Центристской партии, своим приказом установило новые расценки на социальные услуги, которые в несколько раз превышают прежние. Rus.Delfi обратился за комментариями по поводу чудовищных решений мэра Маарду к лидеру оппозиции Горсобрания Маарду, главе избирательного союза „Голос Маарду“, депутату Николаю Дегтяренко.
Николай Дегтяренко сообщил порталу Rus.Delfi: „Эти решения были приняты за спиной депутатов Горсобрания, без консультаций с экспертами и представителями общественности. В результате реформы системы ухода за пожилыми людьми, которая вступила в силу 1 июля этого года, город Маарду исходя из доли пожилых людей (3770 человек) только за первое полугодие получил от государства 424 185 евро. С учётом небольшого числа людей, требующих попечения, на одного нуждающегося в Маарду пришлось свыше 1100 евро, что в 3 раза выше, чем во многих других самоуправлениях. Однако мэрия Маарду вместо увеличения суммы компенсации, способной покрыть все расходы на пребывание пожилых людей даже в дорогих домах попечения, уменьшила свою долю участия до 400 евро.“
„Если сравнить, например, жителя Таллинна, чья пенсия составляет 700 евро, и жителя Маарду, чья пенсия также составляет 700 евро, особенно бросается в глаза неравное отношение к ним. Таллинн выплачивает пособие по уходу в размере 735 евро, Маарду – максимум 400 евро! Допустим, в доме попечения Иру проживают и таллиннский и маардуский пенсионеры. Тогда таллиннец сможет справиться с оплатой за своё содержание, но для жителя Маарду родственникам придется найти дополнительные деньги. Именно поэтому многие пенсионеры из Маарду ищут дома попечения в других уездах, где условия похуже и суп пожиже, но и цена пониже.“ – продолжил Дегтяренко.
„Почему мэр Маарду считает, что житель нашего города должен находиться в самом отдаленном и дешевом доме попечения, где его нечасто навещают родственники и друзья? Если предположить, что более дорогая – это и более качественная услуга, то почему житель Маарду не заслуживает лучшей участи?“ – задает он вопрос.
„Социальные услуги попечения могут предоставляться в специализированных учреждениях или на дому. Если в доме попечения сравнительно небольшое число проживающих, масса людей остро нуждается в услугах в собственном доме или квартире, но цены на эти услуги также были подняты мэром Архиповым аж в несколько раз. В результате пожилые люди вынуждены отказываться от обслуживания и на дому. Почасовая стоимость услуг для некоторых пенсионеров выросла почти в 8 раз! Вероятно, даже прежние цены были неподъёмными для большинства пенсионеров Маарду. Сейчас они стали просто запредельными. Вместо социального рая наши старики оказались перед лицом социальной катастрофы, устроенной центристом Архиповым“ – добавляет Дегтяренко.
„В качестве „сладкой пилюли“ городская управа Маарду теперь раздает пенсионерам по 5 килограммов бесплатного картофеля Это выдаёт чванство, высокомерие и снобизм центритских властей города, которые полагают, что его жители большего не заслуживают и должны довольствоваться подачками: то бесплатный суп от Яны Тоом, то корявая бульба от Архипова!“ – подчеркивает Николай Дегтяренко.
„Департамент социального страхования подтвердил, что установленная самоуправлением цена на социальные услуги не должна быть препятствием для её получения. А вот в Маарду, где много лет правят центристы, поступают с точность до наоборот: задирают цены и дерут три шкуры с людей, которым и без того выпала нелёгкая доля. Министр социального страхования Рийсало пообещала, что государство начнет контролировать муниципалитеты, в которых власть не желает компенсировать расходы по социальному уходу в необходимом объёме. Я думаю, что Маарду – единственный муниципалитет, где требуется экстренное вмешательство государства.“ – утверждает он.
„Меня удивляет, что лидеры Центристской партии Ратас и Кийк, которые всегда претендовали на голоса пенсионеров, не призывают к порядку распустившегося мэра Маарду, члена Центристской партии Владимира Архипова. Он не скрывает своих намерений направить государственные социальные деньги на всевозможные проекты, которые позволят бизнесменам заработать десятки тысяч евро. Одно знаю точно: на чужой беде наживаться – себя не уважать. А людское горе не сделает хлеб сладким, если вырван он из рук страждущих“ – заключил Николай Дегтяренко.