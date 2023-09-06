ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (560-й день) | Президент Румынии призвал срочно расследовать ситуацию с обломками дронов. Пентагон подтвердил намерение поставить Украине снаряды с обедненным ураном

Сотрудник агропредприятия в Одесской области получил тяжелые ранения в результате российской атаки беспилотников в ночь на 6 сентября, он умер в больнице, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В нескольких населенных пунктах в результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Кроме того, пострадали объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.

Российские войска в ночь на 6 сентября совершили комбинированную ракетную атаку на Киев, все воздушные цели удалось уничтожить, сообщила городская военная администрация. По предварительным данным, из района Саратовской области с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по городу были запущены ракеты другого типа, вероятно баллистические. „Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений“, - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.

Кроме того, авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла до 10 групповых авиаударов по объектам и позициям оккупантов, говорится в сообщении.

К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения. В результате были сбиты:

- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса; - 1 баллистическую ракету „Искандер-М“; - 25 ударных БпЛА типа „Shahed-136/131“ с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).

Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Украины в ночь на 6 сентября сбили 23 из 33 зафиксированных ракет воздушного и наземного базирования, а также ударных дронов. Об этом сообщают в Telegram-канале Воздушные силы ВСУ. Согласно их данным, в минувшую ночь Россия выпустила по украинской территории:

После смерти Евгения Пригожина частные военные компании, которые получают финансирование от олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, привлекают наемников ЧВК „Вагнер“ для выполнения задач в Украине и Африке, пишет The Wall Street Journal.

Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало восемь рамочных договоров о совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, говорится в сообщении агентства. Боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, переданных Украине государствами Евросоюза

Великобритания планирует признать ЧВК „Вагнер“ террористической организацией. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу британского МИДа Суэллу Браверман. Соответствующий законопроект будет представлен в парламенте 6 сентября. „Вагнер“ - это агрессивная и деструктивная организация, которая выступает в качестве военного инструмента Владимира Путина за рубежом“, - заявила Браверман.

По словам Демченко, при попытке нелегально пересечь границу были задержаны примерно 14,6 тысяч человек, еще около 6,2 тысяч мужчин пытались выехать с поддельными разрешениями.

С начала полномасштабного российского вторжения украинские пограничники задержали около 20 тысяч военнообязанных, пытавшихся незаконно выехать из Украины. Об этом пишет dpa со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрея Демченко.

Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший вертолет Ми-8 на одной из украинских авиабаз, получит полмиллиона долларов в качестве вознаграждения, сообщила „Украинская правда“ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова. По его словам, вопрос компенсаций россиянам, переходящим на сторону Украины вместе с техникой, урегулирован в законе, подписанным Зеленским в апреле 2022 года.

Российские войска утром нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram. По его словам, в результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры, два работника предприятия получили ранения. Удар был совершен баллистической ракетой „Искандер“, заявил Малашко.

Одной из таких компаний является ЧВК „Редут“, которая занимается вербовкой пригожинских солдат, воевавших в Украине, рассказал газете собеседник, близкий к Минобороны России. По его словам, вербовка в основном направлена на тех бойцов, которые не хотят подписывать контракт с военным ведомством. „Министерство обороны использует любую возможность, чтобы привлечь людей в свои ряды“, - заявил WSJ директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

Издание отмечает, что после мятежа Пригожина из ЧВК „Вагнер“ в „Редут“ перешли несколько высокопоставленных командиров. Кроме того, часть „вагнеровцев“ перешла в ЧВК „Конвой“, хотя она и не пытается их активно вербовать, сказал WSJ заместитель командира этой ЧВК, один из ее соучредителей и бывший активист казачьего движения Петербурга Василий Ящиков.

Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. За назначение Умерова проголосовали 338 депутатов. Против не выступил никто, один депутат воздержался.

Днем в среду российские войска нанесли удар по центру города Константиновка в Донецкой области. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погибли 17 человек, 32 получили ранения.

По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в числе пострадавших есть также один спасатель.

Как сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по предварительным данным среди погибших есть ребенок.

„Удар пришелся по рынку в центре города. „В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам предоставляется неотложная медицинская помощь“, - указывается в заявлении Донецкой прокуратуры. По предварительным данным прокуратуры, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и этаж одного из жилых домов, сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.