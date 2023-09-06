ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (560-й день) | Президент Румынии призвал срочно расследовать ситуацию с обломками дронов. Пентагон подтвердил намерение поставить Украине снаряды с обедненным ураном
Подводим итоги еще одного дня войны.
Подразделения противовоздушной обороны (ПВО) Украины в ночь на 6 сентября сбили 23 из 33 зафиксированных ракет воздушного и наземного базирования, а также ударных дронов. Об этом сообщают в Telegram-канале Воздушные силы ВСУ. Согласно их данным, в минувшую ночь Россия выпустила по украинской территории:
- 7 ракет воздушного базирования типа Х-101/Х-555/Х-55 из 9 самолетов стратегической авиации Ту-95мс из района Энгельса;
- 1 баллистическую ракету „Искандер-М“;
- 25 ударных БпЛА типа „Shahed-136/131“ с юго-восточного и южного направлений (Приморско-Ахтарск, Чауда).
К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные войска, истребительная авиация, мобильные огневые группы и другие средства поражения. В результате были сбиты:
- 7 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;
- 1 баллистическая ракета „Искандер-М“;
- 15 ударных БпЛА типа „Shahed-136/131“.
Кроме того, авиация Воздушных сил за минувшие сутки нанесла до 10 групповых авиаударов по объектам и позициям оккупантов, говорится в сообщении.
Российские войска в ночь на 6 сентября совершили комбинированную ракетную атаку на Киев, все воздушные цели удалось уничтожить, сообщила городская военная администрация. По предварительным данным, из района Саратовской области с самолетов стратегической авиации Ту-95МС оккупанты выпустили крылатые ракеты типа Х-101/555/55. Одновременно по городу были запущены ракеты другого типа, вероятно баллистические. „Все вражеские цели, которые двигались в направлении столицы, были уничтожены силами и средствами ПВО. По данным на эту минуту, в Киеве без жертв и разрушений“, - написал в Telegram начальник КГВА Сергей Попко.
Сотрудник агропредприятия в Одесской области получил тяжелые ранения в результате российской атаки беспилотников в ночь на 6 сентября, он умер в больнице, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер. В нескольких населенных пунктах в результате атаки зафиксированы разрушения и пожары. Кроме того, пострадали объекты портовой и сельскохозяйственной инфраструктуры.
Российские войска утром нанесли ракетный удар по одному из районов города Запорожье, сообщил глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко в Telegram. По его словам, в результате удара был поврежден объект гражданской инфраструктуры, два работника предприятия получили ранения. Удар был совершен баллистической ракетой „Искандер“, заявил Малашко.
Российский летчик Максим Кузьминов, посадивший вертолет Ми-8 на одной из украинских авиабаз, получит полмиллиона долларов в качестве вознаграждения, сообщила „Украинская правда“ со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова. По его словам, вопрос компенсаций россиянам, переходящим на сторону Украины вместе с техникой, урегулирован в законе, подписанным Зеленским в апреле 2022 года.
С начала полномасштабного российского вторжения украинские пограничники задержали около 20 тысяч военнообязанных, пытавшихся незаконно выехать из Украины. Об этом пишет dpa со ссылкой на спикера Государственной пограничной службы (ГПСУ) Украины Андрея Демченко.
По словам Демченко, при попытке нелегально пересечь границу были задержаны примерно 14,6 тысяч человек, еще около 6,2 тысяч мужчин пытались выехать с поддельными разрешениями.
Великобритания планирует признать ЧВК „Вагнер“ террористической организацией. Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на главу британского МИДа Суэллу Браверман. Соответствующий законопроект будет представлен в парламенте 6 сентября. „Вагнер“ - это агрессивная и деструктивная организация, которая выступает в качестве военного инструмента Владимира Путина за рубежом“, - заявила Браверман.
Европейское оборонное агентство (EDA) 5 сентября подписало восемь рамочных договоров о совместной закупке 155-мм артиллерийских снарядов для Украины, говорится в сообщении агентства. Боеприпасы предназначены для наиболее распространенных самоходных гаубиц, переданных Украине государствами Евросоюза
После смерти Евгения Пригожина частные военные компании, которые получают финансирование от олигархов, близких к президенту РФ Владимиру Путину, привлекают наемников ЧВК „Вагнер“ для выполнения задач в Украине и Африке, пишет The Wall Street Journal.
Одной из таких компаний является ЧВК „Редут“, которая занимается вербовкой пригожинских солдат, воевавших в Украине, рассказал газете собеседник, близкий к Минобороны России. По его словам, вербовка в основном направлена на тех бойцов, которые не хотят подписывать контракт с военным ведомством. „Министерство обороны использует любую возможность, чтобы привлечь людей в свои ряды“, - заявил WSJ директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.
Издание отмечает, что после мятежа Пригожина из ЧВК „Вагнер“ в „Редут“ перешли несколько высокопоставленных командиров. Кроме того, часть „вагнеровцев“ перешла в ЧВК „Конвой“, хотя она и не пытается их активно вербовать, сказал WSJ заместитель командира этой ЧВК, один из ее соучредителей и бывший активист казачьего движения Петербурга Василий Ящиков.
Верховная рада Украины одобрила назначение Рустема Умерова новым министром обороны страны. За назначение Умерова проголосовали 338 депутатов. Против не выступил никто, один депутат воздержался.
Днем в среду российские войска нанесли удар по центру города Константиновка в Донецкой области. По словам главы МВД Украины Игоря Клименко, погибли 17 человек, 32 получили ранения.
По данным украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в числе пострадавших есть также один спасатель.
Как сказал уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец, по предварительным данным среди погибших есть ребенок.
„Удар пришелся по рынку в центре города. „В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки оккупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам предоставляется неотложная медицинская помощь“, - указывается в заявлении Донецкой прокуратуры. По предварительным данным прокуратуры, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и этаж одного из жилых домов, сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.
Находящийся с визитом в Киеве госсекретарь США Энтони Блинкен положительно оценил продвижение украинской армии на фронте. „Мы видели хороший прогресс в контрнаступлении. Мы хотим позаботиться о том, чтобы у Украины было то, что ей необходимо не только для успешного контрнаступления, но и в долгосрочной перспективе, чтобы она имела хорошие рычаги сдерживания, сильные оборонительные способности, чтобы агрессия не повторилась“, - заявил он журналистам в ходе совместного с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой подхода к прессе. По словам Блинкена, во время каждого визита в Украину с начала полномасштабного российского вторжения он поражен храбростью и стойкостью украинцев.
В Румынии обнаружены обломки, которые могут принадлежать российскому беспилотнику, сообщил министр обороны этой страны Анджел Тылвэр. Фрагменты найдены в районе населенного пункта Плауру (уезд Тулча), заявил он в комментарии телеканалу Antena 3 CNN. Он напомнил о серии российских атак по украинским портам и складам за короткое время. Поэтому Румыния усилила меры бдительности, увеличив число наблюдательных пунктов и патрулей, сообщил Тылвэр. „При этом наше оборудование, технически способное охватить территорию, продолжает работать и находится в состоянии повышенного внимания“, - указал он далее. Украинские пограничники 4 сентября зафиксировали факт падения дронов на территории Румынии и проинформировали об этом власти соседней страны. В этот день РФ атаковала дунайский речной порт Рени на границе Украины и Румынии. Минобороны Румынии выпустило заявление, в котором напрямую не подтвердило и не опровергло этот факт. В Бухаресте сообщили об отсутствии военной угрозы и пристальном отслеживании ситуации.
Президент Румынии Клаус Йоханнис заявил о необходимости „срочного и профессионального расследования“ по факту обнаружения вероятных обломков российского беспилотника на территории страны. „Если подтвердится, что эти обломки являются частью российского беспилотника, такая ситуация будет абсолютно неприемлемой и станет серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии“, - заявил он. По словам Йоханниса, следует выяснить происхождение найденных фрагментов, а также время и обстоятельства их попадания в Румынию.
По оценкам Управления ООН по правам человека (УВКПЧ), с начала полномасштабного вторжения России в Украину, с февраля 2022 года по 27 августа 2023 года, было убито более 9 500 мирных жителей.
Более 17 200 мирных жителей получили ранения.
Эти цифры относятся к жертвам и раненым как на территории, контролируемой Украиной, так и на территории, удерживаемой российскими и пророссийскими силами.
УВКПЧ считает, что реальные цифры потерь намного выше, многие сообщения о жертвах все еще ждут подтверждения.
Министерство обороны США подтвердило появившиеся в СМИ сообщения о том, что очередной пакет военной помощи Украине содержит снаряды калибра 120 мм с обедненным ураном для танков Abrams.
„Этот пакет включает в себя дополнительное оборудование для противовоздушной обороны, артиллерийские снаряды, противотанковое оружие, включая снаряды с обедненным ураном для ранее обещанных танков Abrams“, - сообщило американское военное ведомство.
Кроме того, Украине передадут боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды калибра 155 мм и 105 мм, 81-мм минометы и снаряды к ним.
Боеприпасы с обедненным ураном способны более эффективно пробивать броню танков, поскольку их плотность почти на 70% плотнее свинца, используемого в стандартных боеприпасах. При их изготовлении используется побочный продукт производства топлива для атомных электростанций.
Оккупационные власти Запорожской области подтвердили отступление российской армии из села Работино. Речь идет о тактическом шаге, заявил в эфире пропагандистской передачи „Соловьев Live“ глава областной оккупационной администрации Евгений Балицкий во вторник, 5 сентября.
„Российская армия оставила, тактически оставила этот населенный пункт, потому что держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, в общем-то не представляется целесообразным“, - цитирует его слова РБК. Балицкий также отметил, что Работино полностью разрушено и „осталось только на карте“.
В свою очередь Минобороны РФ 6 сентября опровергло уход российских сил из Работино. „На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке авиации, артиллерии и тяжелых огнеметных систем отразили четыре атаки противника в районах населенных пунктов Вербовое и Работино Запорожской области. Изменений в тактическом положении российских войск нет“, - утверждает российское ведомство.
Власти Украины объявили об освобождении Работино 29 августа, подтвердив соответствующие сообщения СМИ, которые начали появляться на несколько дней раньше. Возвращение ВСУ контроля над Работино считается важным этапом украинского контрнаступления.
По данным Генштаба ВСУ, за минувшие сутки россияне нанесли 10 ракетных, 54 авиационных ударов, произвели 31 обстрел из РСЗО по позициям украинских войск и населенным пунктам соседней страны. За сутки произошло 26 боевых столкновений, а ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении, освобождая захваченные территории, указывается в вечерней оперативной сводке в Facebook. Украинская авиация в течение суток нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и по позициям зенитно-ракетных комплексов противника, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 состав боеприпасов, 3 артиллерийских средства, 2 пункта управления, 1 зенитно-ракетный комплекс и 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники россиян, отмечается далее.
Соединенные Штаты выделят Украине новый пакет помощи, стоимость которого достигает 1 миллиарда долларов, подтвердил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.
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