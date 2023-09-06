„Демократия никогда не будет окончательно готова, ее нужно поддерживать и постоянно развивать“. Кая Каллас открыла в Таллинне саммит OGP

По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония гордится возможностью принять у себя участников партнерства в области открытого правления. „Сообщество людей, разделяющих общее видение мира, в котором правительства сотрудничают с гражданским обществом и своим народом. Мы все вместе работаем во имя более сильной демократии и более открытого и резильентного общества“, – подчеркнула Каллас в своем вступительном слове.

По словам премьер-министра, партнерство в области открытого правления придало импульс бесчисленным реформам, которые сделали управление во всем мире более прозрачным и инклюзивным. „Демократия никогда не будет окончательно готова, ее нужно поддерживать и постоянно развивать“, – сказала премьер-министр.

Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что продолжающаяся война России против Украины также является вопросом, от которого зависит возможность демократического будущего и глобальная безопасность. „Мы не должны позволить восторжествовать агрессору и его империалистическому мировоззрению, в противном случае мы все однажды проснемся в гораздо более опасном мире. Согласно позиции России, приемлемо захватывать и колонизировать другие страны“, – предостерегла премьер-министр.

Она подчеркнула, что помимо конвенциональных военных действий мы сталкиваемся с кибервойной, а также с информационной и энергетической войной. „Крайне важно бороться с киберугрозами и дезинформацией, а также укреплять устойчивость демократических обществ. Для достижения этой цели мы постарались построить в Эстонии ориентированное на человека цифровое общество, основанное на демократических принципах и правах человека. Мы всецело открыты для обмена своим опытом“, – сказала Каллас.