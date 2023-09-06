„Демократия никогда не будет окончательно готова, ее нужно поддерживать и постоянно развивать“. Кая Каллас открыла в Таллинне саммит OGP(7)
Премьер-министр Кая Каллас открыла проходящий сегодня и завтра в Таллинне 8-й Глобальный саммит партнерства в области открытого правления (OGP). На сегодняшний день на саммит прибыло уже более 2000 участников из 125 стран.
По словам премьер-министра Каи Каллас, Эстония гордится возможностью принять у себя участников партнерства в области открытого правления. „Сообщество людей, разделяющих общее видение мира, в котором правительства сотрудничают с гражданским обществом и своим народом. Мы все вместе работаем во имя более сильной демократии и более открытого и резильентного общества“, – подчеркнула Каллас в своем вступительном слове.
По словам премьер-министра, партнерство в области открытого правления придало импульс бесчисленным реформам, которые сделали управление во всем мире более прозрачным и инклюзивным. „Демократия никогда не будет окончательно готова, ее нужно поддерживать и постоянно развивать“, – сказала премьер-министр.
Премьер-министр Эстонии подчеркнула, что продолжающаяся война России против Украины также является вопросом, от которого зависит возможность демократического будущего и глобальная безопасность. „Мы не должны позволить восторжествовать агрессору и его империалистическому мировоззрению, в противном случае мы все однажды проснемся в гораздо более опасном мире. Согласно позиции России, приемлемо захватывать и колонизировать другие страны“, – предостерегла премьер-министр.
Она подчеркнула, что помимо конвенциональных военных действий мы сталкиваемся с кибервойной, а также с информационной и энергетической войной. „Крайне важно бороться с киберугрозами и дезинформацией, а также укреплять устойчивость демократических обществ. Для достижения этой цели мы постарались построить в Эстонии ориентированное на человека цифровое общество, основанное на демократических принципах и правах человека. Мы всецело открыты для обмена своим опытом“, – сказала Каллас.
По мнению Каллас, усиление авторитарных режимов является возрастающей проблемой во всем мире. „Мы должны помнить, что для открытых обществ зависимость может быть губительной, будь то зависимость от энергии, технологий или сырья. Поэтому нам следует принимать мудрые решения и добиваться того, чтобы мы были объединены с теми, с кем разделяем одни и те же ценности“.
Премьер-министр подчеркнула, что новые идеи лучше всего развиваются в открытом и свободном обществе. „Инновации не рождаются по команде. Для инноваций необходима открытость, а не принуждение к выполнению искусственных планов. Поэтому защита и продвижение демократии – это в том числе вопрос процветания и безопасности нашего будущего“, – добавила она.
Помимо вступительного слова, премьер-министр Каллас вместе с государственным секретарем по цифровой экономике Кабо-Верде Педро Лопесом, главой Союза общественных объединений Эстонии Кай Кландорф и представителем неправительственных организаций Колумбии Даяной Дахер приняла участие в панельной дискуссии саммита. Сегодня Кая Каллас также встречалась с премьер-министром Косово Альбином Курти и вице-президентом Сейшельских островов Ахмедом Афифом.
В четверг, 7 сентября, премьер-министр Кая Каллас примет участие в итоговом обсуждении саммита вместе с директором Агентства США по международному развитию (USAID) Самантой Пауэр, комиссаром Европейской комиссии по международному партнерству и сотрудничеству в целях развития Юттой Урпилайнен и лауреатом Нобелевской премии мира Марией Рессой в творческом бизнес-инкубаторе Теллискиви. Обсуждение можно будет посмотреть, начиная с 16:30 на YouTube-канале саммита . Кроме того, Кая Каллас проведет двусторонние встречи с директором USAID Самантой Пауэр и комиссаром Юттой Урпилайнен.
В глобальном саммите принимают участие главы государств и правительств, организации гражданского общества и политики со всего мира. Партнерство в области открытого правления объединяет правительства более 76 стран, более 100 местных самоуправлений, множество представителей гражданского общества и более двух миллиардов человек по всему миру. В рамках восьмого саммита в Таллинне ожидается более 2000 делегатов, пройдет в общей сложности почти полсотни дискуссий на восьми различных площадках. В центре внимания этого мероприятия – борьба с коррупцией, свобода и вовлеченность, климат, цифровые технологии, право и готовность к кризисам. Саммит пройдет в рамках сопредседательства Эстонии в программе партнерства в области открытого правления, которое перешло к Эстонии в октябре 2022 года.
Дополнительная информация здесь.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram или TikTok.