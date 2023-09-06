Глава МИД ЭР прокомментировал обнаружение на территории Румынии обломков дронов
Министр обороны Румынии Анхель Тилвар сегодня подтвердил, что части предположительно российского беспилотника упали на территорию Румынии после атаки по Одесской области 4 сентября. Министр иностранных дел ЭР Маргус Цахкна вечером в среду прокомментировал эту информацию.
„Эстония очень серьезно относится к этой ситуации, и мы тесно общаемся с нашими коллегами в Румынии и НАТО. Мы внимательно следим за расследованием произошедшего и точным установлением обстоятельств, и выражаем полную солидарность с нашим союзником Румынией“, - заявил Цахкна.
Как уже сообщалось, части беспилотника нашли в округе Тулча в районе населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной.
Российские войска 3 и 4 сентября атаковали беспилотниками юг Одесской области Украины. В результате атак произошли попадания в припортовую инфраструктуру, складские и производственные здания в нескольких населенных пунктах Измаильского района.
4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что во время ночной атаки в районе Измаильского порта несколько дронов-камикадзе типа „Шахед“ упали и взорвались на территории Румынии.
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