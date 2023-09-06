Глава МИД ЭР прокомментировал обнаружение на территории Румынии обломков дронов

„Эстония очень серьезно относится к этой ситуации, и мы тесно общаемся с нашими коллегами в Румынии и НАТО. Мы внимательно следим за расследованием произошедшего и точным установлением обстоятельств, и выражаем полную солидарность с нашим союзником Румынией“, - заявил Цахкна.

Как уже сообщалось, части беспилотника нашли в округе Тулча в районе населенного пункта Плауру недалеко от границы с Украиной.

Российские войска 3 и 4 сентября атаковали беспилотниками юг Одесской области Украины. В результате атак произошли попадания в припортовую инфраструктуру, складские и производственные здания в нескольких населенных пунктах Измаильского района.

4 сентября официальный представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что во время ночной атаки в районе Измаильского порта несколько дронов-камикадзе типа „Шахед“ упали и взорвались на территории Румынии.

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