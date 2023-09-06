Министр финансов: автомобильный налог будет более экологичным, чем предлагалось первоначально

„Судя по отзывам, мы, вероятно, больше движемся в сторону сокращения выбросов, чтобы повысить экологичность этого налога, то есть в большей степени учесть влияние CO2“, - сказал Вырклаэв.

Министр финансов отметил, что следует провести дополнительную работу над законопроектом, чтобы затем представить его вместе с государственным бюджетом.

По словам Вырклаэва, согласно законопроекту, за более загрязняющие автомобили надо платить больше, чтобы стимулировать переход на более экологичный транспорт. „Но нам еще предстоит проработать эти вопросы. В ближайшие недели мы сможем увидеть проект и расчетные модели законопроекта“.

„Должно быть определенное снижение налога, в зависимости от возраста автомобиля. Но над окончательной формулой мы пока работаем“, - добавил он.

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