Министр финансов: автомобильный налог будет более экологичным, чем предлагалось первоначально(38)
Министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ) заявил в среду после рабочей встречи со своим однопартийцем, министром климата Кристеном Михалом, что налог на автомобили будет более экологичным, чем предлагалось первоначально, и, следовательно, в большей степени зависеть от выбросов, передает rus.err.
„Судя по отзывам, мы, вероятно, больше движемся в сторону сокращения выбросов, чтобы повысить экологичность этого налога, то есть в большей степени учесть влияние CO2“, - сказал Вырклаэв.
Министр финансов отметил, что следует провести дополнительную работу над законопроектом, чтобы затем представить его вместе с государственным бюджетом.
По словам Вырклаэва, согласно законопроекту, за более загрязняющие автомобили надо платить больше, чтобы стимулировать переход на более экологичный транспорт. „Но нам еще предстоит проработать эти вопросы. В ближайшие недели мы сможем увидеть проект и расчетные модели законопроекта“.
„Должно быть определенное снижение налога, в зависимости от возраста автомобиля. Но над окончательной формулой мы пока работаем“, - добавил он.
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