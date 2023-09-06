Министр не планирует сокращать число маршрутов общественного транспорта, хотя на него требуются десятки миллионов

По словам Урмаса Куппа, управляющего центром общественного транспорта в Ярвамаа, деньги, предназначенные для субсидирования за четвертый квартал, еще не дошли до уезда. „На данный момент мы обеспокоены тем, что будет дальше“, - сказал Купп.

Министр регионального развития Мадис Каллас надеется получить деньги из резерва правительства. „У нас нет таких средств, чтобы взять их из внутренних ресурсов“. Другими словами, единственный вариант - это резерв правительства“, - сказал Каллас.

Каллас подтвердил, что планов по сокращению маршрутов нет.

„Если мы сейчас выступим с сообщениями о том, что помимо всего, включая высокую инфляцию, сложную экономическую ситуацию, мы собираемся еще и сократить сеть линий... мы не можем выйти с этим сообщением“, - заявил Каллас. „Мы должны найти такие средства, чтобы можно было жить и передвигаться повсюду в Эстонии“.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.