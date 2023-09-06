ВИДЕО | Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли 16 человек, десятки ранены
Российские войска днем 6 сентября обстреляли Константиновку в Донецкой области. В первых сообщениях оговорилось, что российские войска ударили С-300 по центральному рынку. Власти Донецкой области, в свою очередь, сообщили, что тип оружия, из которого был нанесен удар по городу, уточняется, передает „Медуза“.
По последним данным, погибли 16 человек, ранен 31 человек, сообщила Донецкая областная прокуратура. Все пострадавшие — мирные жители, утверждают украинские СМИ. Среди погибших есть ребенок, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Среди пострадавших — один спасатель.
Украинские телеграм-каналы опубликовали фото и видео последствий удара по Константиновке.
Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Константиновке призвал „как можно быстрее победить русское зло“. „Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность.
В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это русское зло“.
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