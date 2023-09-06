ВИДЕО | Российские войска обстреляли Константиновку Донецкой области. Погибли 16 человек, десятки ранены

По последним данным, погибли 16 человек, ранен 31 человек, сообщила Донецкая областная прокуратура. Все пострадавшие — мирные жители, утверждают украинские СМИ. Среди погибших есть ребенок, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Среди пострадавших — один спасатель.

Украинские телеграм-каналы опубликовали фото и видео последствий удара по Константиновке.

Президент Украины Владимир Зеленский после удара по Константиновке призвал „как можно быстрее победить русское зло“. „Когда кто-то в мире еще пытается иметь дело с чем-то российским, это означает закрывать глаза на реальность. Наглость зла. Дерзость подлости. Полномасштабная бесчеловечность.

В настоящее время артиллерия российских террористов убила 16 человек в городе Константиновка, Донецкая область. Обычный рынок. Магазины. Аптека. Люди, которые ничем не провинились. Много раненых. К сожалению, количество погибших и пострадавших может еще возрасти. Мои соболезнования всем, кто потерял родных! Как можно быстрее надо победить это русское зло“.

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