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06.09.2023, 13:55

Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении

 
Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении
Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

В предстоящие выходные, с 8 по 10 сентября, около двадцати тысяч любителей спорта из более чем семидесяти стран соберутся, чтобы принять участие в Таллиннском марафоне в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти. Проведение мероприятия повлечет за собой ряд временных изменений в дорожном движении и работе общественного транспорта в столице.

Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёэстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.

Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований и быть очень внимательными.

Движение на трамвайных маршрутах №2 и 6 будет остановлено в субботу, 9 сентября, с 9:30 до 13:00 и с 17:00 до 19:15, а в воскресенье, 10 сентября, с 9:00 до 16:00. Изменения коснутся также движущихся вблизи трассы марафона автобусных и троллейбусных маршрутов. Расписания, маршруты и информация о расположении остановок доступны на сайте.

Схемы движения и дорожную информацию можно найти тут.

Важная информация для участников движения:

Пятница, 8 сентября 2023 г.

19:00 Молодежный забег Nike, 5 км

С целью проведения старта забега и прохождения участниками дистанции краткосрочно останавливается движение на следующих участках:

  • б. Каарли в направлении из города с 18.55 до 19.05;

  • ул. Тоомпеа и Фальги теэ с 19.00 до 19.10;

  • Тоомпуйестеэ (Палдиское шоссе - Раннамяэ теэ) с 19.00 до 19.15;

  • Раннамяэ теэ (Тоомпуйестеэ - ул. Пикк) с 19.00 до 19.25;

  • ул. Пикк (Раннамяэ теэ - ул. Олевимяги) с 19.00 до 19.35;

  • ул. Толли, ул. Лаборатоориуми, ул. Сууртюки (ул. Лаборатоориуми - ул. Лай), ул. Лай (ул. Сууртюки - ул. Олевисте) и ул. Олевисте с 19.00 до 19.30;

  • ул. Олевимяги с 19.05 до 19.35;

  • Ул. Уус (ул. Олевимяги - ул. Вяйке Раннавярав), ул. Вяйке Раннавярав и дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Раннамяэ теэ (ул. Вяйке Раннавярав-ул. Канути) с 19.05 до 19.40;

  • ул. Канути, ул. Айа (ул. Канути - ул. Уус), ул. Уус (ул. Айа - Бремени кяйк), Бремени кяйк и ул. Вене (Бремени Кяйк - ул. Пюхавайму) с 19.05 до 19.45;

  • ул. Пюхавайму, ул. Мюнди, Ратушная площадь, улица Кулласепа и улица Харью с 19.05 до 19.50.

Суббота, 9 сентября 2023 г.

9:00 Полумарафон 21,1 км

  • Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. 8.55-9.05;

  • ул. Ристику (Палдиское шоссе - Кольде пст.) закрыта для движения с 8.55 до 9.20;

  • б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 8.55 до 12.15;

  • ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.40 до 12.25;

  • перекресток ул. Сыле и бульвара Кольде– движение нарушено с 9.00 до 9.25 и с 9.45 до 12.15;

  • б. Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) дорожки для пешеходного и велосипедного движения закрыты с 9.00 до 12.15;

  • Пешеходно-велосипедные дорожки пляжной зоны Штромки закрыты с 9.00 до 12.15;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9.00 до 9.55;

  • Палдиское шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыто для движения (кроме общественного транспорта) с 9.10 до 11.00;

  • Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе. - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9.10 до 10.00;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге закрыты с 9.10 до до 10.20;

  • Туулику теэ (дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге-ул. Туулевески) закрыта для движения с 9.10 до 10.25;

  • ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9.10 до 10.30;

  • Палдискок шоссе со стороны въезда в город (ул. Туулевески-виадук Хааберсти) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.10 до 10.45;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Раннамыйза теэ (тоннель Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 9.15 до 11.00;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Лыука закрыта с 9.15 до 11.05;

  • Вабаыхумуузеуми теэ (ул. Лыука - школа Рокка-аль-Маре) закрыта для движения с 9.25 до 11.05;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения Рокка-аль-Маре закрыты с 9.25 до 11.40;

  • Перекресток б. Кольде/ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9.00 до 12.00;

  • ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.40 до 12.25;

  • ул. Копли (ул. Ристику – б.Пыхья) и б. Пыхья (ул. Копли - ул. Сууртюки) закрыты для движения с 9.45 до 12.50;

  • на ул. Сууртюки (б.Пыхья - Раннамяэ теэ) движение нарушено с 9.45 до 12.50;

  • на Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) движение нарушено с 9.45 до 13.30, полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения;

  • на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 9.45 до 13.30.

17:00 Осенний забег 10 км

  • Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. с 16.50 до 17.10;

  • ул. Ристику (Палдиское шоссе - б. Кольде ) закрыта для движения с 16.55 до 17.25;

  • б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 16.55 до 17.35;

  • ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 16.55 до 17.50;

  • ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 17.00 до 18.00;

  • ул. Тёэстузе (ул. Ситси - ул. Каларанна) закрыта для движения с 17.00 до 18.15;

  • ул. Каларанна, ул. Леннусадама, ул. Аллвеэлаэва, ул. Весиленнуки закрыты для движения с 17.00 до 19.00;

  • ул. Каласадама закрыта для движения с 17.00 до 19.15;

  • б. Пыхья (ул. Каласадама - ул. Суур Раннавярав), ул. Суур Раннавярав закрыты для движения с 17.15 до 19.15;

  • Раннамяэ теэ (Тоомпуйестеэ - ул. Суур Раннавярав) закрыта для движения с 17.00 до 19.20;

  • на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Палдиское шоссе) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 17.00 до 19.30.

Воскресенье, 10 сентября 2023 г.

9:00 Марафон 42,2 км

  • Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. с 8.55 до 9.05;

  • ул. Ристику (Палдиское шоссе - б. Кольде) закрыта для движения с 8.55 до 9.20;

  • ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.00 до 15.25;

  • ул. Копли (ул. Ристику - б. Пыхья) и б. Пыхья (ул. Копли - ул. Сууртюки) закрыты для движения с 9.00 до 15.45;

  • б. Пыхья (ул. Сууртюки - ул. Каласадама) закрыт для движения с 9.05 до 9.45;

  • ул. Каласадама (б. Пыхья - ул. Каларанна) закрыта для движения с 9.05 до 9.45;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Каларанна закрыты с 9.05 до 10.10;

  • на ул. Тёэстузе (ул. Каларанна - ул. Эрика) движение нарушено с 9.15 до 10.10;

  • ул. Эрика закрыта для движения с 9.15 до 10.15;

  • б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 9.20 до 15.15;

  • перекресток ул. Сыле - б. Кольде - движение нарушено с 9.20 до 10.30 и с 10.50 до 15.15;

  • на б. Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) дорожки для пешеходного и велосипедного движения закрыты с 9.20 до 15.15;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения пляжной зоны Штромки закрыты с 9.20 до 15.15;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9.20 до 11.00;

  • Палдиское шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыто для движения (кроме общественного транспорта) с 9.30 до 11.00;

  • Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9.30 до 11.00;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге закрыта с 9.30 до до 11.15;

  • Туулику теэ (дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге - ул. Туулевески) закрыта для движения с 9.35 до 11.20;

  • ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9.35 до 11.30;

  • Палдиское шоссе со стороны въезда в город (ул. Туулевески - виадук Хааберсти) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 11.50;

  • Палдиское шоссе со стороны въезда в город (виадук Хааберсти - ул. Астангу) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 12.10;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (ул. Астангу - ул. Тяхеторни) закрыта с 9.45 до 12.30;

  • Дорожка для для пешеходного и велосипедного движения ул. Тяхеторни закрыта с 9.50 до 12.45;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения парка Харкуметса теэ закрыта с 10.00 до 13.10.

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Астангу закрыта с 10.15 до 13.25.

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (Ярвекалда теэ - виадук Хааберсти) закрыта с 10.25 до 13.50;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Раннамыйза теэ (виадук Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10.20 до 14.00;

  • Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Лыука закрыта с 10.20 до 14.15;

  • Вабаыхумуузеуми теэ (ул. Лыука - школа Рокка-аль-Маре) закрыта для движения с 10.25 до 14.15;

  • Дорожки для пешеходного и велосипедного движения Рокка-аль-Маре закрыты с 10.25 до 14.45;

  • Перекресток б. Кольде /ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9.00 до 15.00;

  • ул. Сууртюки (б. Пыхья - Раннамяэ теэ) закрыта для движения с 9.00 до 9.45 и движение там нарушено с 11.00 до 15.45;

  • на Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) движение нарушено с 11.00 до 15.45, полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения;

  • на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 11.00 до 16.30.

Движение во время мероприятия регулируют спертифицированные регулировщики. Безопасность забега обеспечивают регулировщики движения, охранники и судьи на трассе. Жители, оперативный транспорт и транспорт местных учреждений пропускается в соответствии с оцениваемой регулировщиками ситуацией на основании принятых решений и сигналов.

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