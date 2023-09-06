Проведение Таллиннского марафона обусловит изменения в дорожном движении
В предстоящие выходные, с 8 по 10 сентября, около двадцати тысяч любителей спорта из более чем семидесяти стран соберутся, чтобы принять участие в Таллиннском марафоне в Пыхья-Таллинне, Кесклинне и Хааберсти. Проведение мероприятия повлечет за собой ряд временных изменений в дорожном движении и работе общественного транспорта в столице.
Движение будет закрыто или нарушено на трассе марафона и в окрестностях, в том числе на улицах Копли, Тёэстузе, Каларанна, Ристику, Тоомпуйестеэ, Палдиском шоссе, бульваре Кольде и Вабаыхумуузеуми теэ. Участникам дорожного движения, которые передвигаются в районе соревнований, стоит набраться терпения и запастись временем, или выбрать альтернативный маршрут.
Водителей просят руководствоваться временными дорожными знаками, а также следовать указаниям и рекомендациям регулировщиков. Лицам, которые проживают или планируют передвигаться в районе соревнований, рекомендуется заранее ознакомиться с дорожной информацией и схемами движения. По возможности стоит распланировать свой день таким образом, чтобы не было необходимости находиться в районе соревнований и быть очень внимательными.
Движение на трамвайных маршрутах №2 и 6 будет остановлено в субботу, 9 сентября, с 9:30 до 13:00 и с 17:00 до 19:15, а в воскресенье, 10 сентября, с 9:00 до 16:00. Изменения коснутся также движущихся вблизи трассы марафона автобусных и троллейбусных маршрутов. Расписания, маршруты и информация о расположении остановок доступны на сайте.
Схемы движения и дорожную информацию можно найти тут.
Важная информация для участников движения:
Пятница, 8 сентября 2023 г.
19:00 Молодежный забег Nike, 5 км
С целью проведения старта забега и прохождения участниками дистанции краткосрочно останавливается движение на следующих участках:
б. Каарли в направлении из города с 18.55 до 19.05;
ул. Тоомпеа и Фальги теэ с 19.00 до 19.10;
Тоомпуйестеэ (Палдиское шоссе - Раннамяэ теэ) с 19.00 до 19.15;
Раннамяэ теэ (Тоомпуйестеэ - ул. Пикк) с 19.00 до 19.25;
ул. Пикк (Раннамяэ теэ - ул. Олевимяги) с 19.00 до 19.35;
ул. Толли, ул. Лаборатоориуми, ул. Сууртюки (ул. Лаборатоориуми - ул. Лай), ул. Лай (ул. Сууртюки - ул. Олевисте) и ул. Олевисте с 19.00 до 19.30;
ул. Олевимяги с 19.05 до 19.35;
Ул. Уус (ул. Олевимяги - ул. Вяйке Раннавярав), ул. Вяйке Раннавярав и дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Раннамяэ теэ (ул. Вяйке Раннавярав-ул. Канути) с 19.05 до 19.40;
ул. Канути, ул. Айа (ул. Канути - ул. Уус), ул. Уус (ул. Айа - Бремени кяйк), Бремени кяйк и ул. Вене (Бремени Кяйк - ул. Пюхавайму) с 19.05 до 19.45;
ул. Пюхавайму, ул. Мюнди, Ратушная площадь, улица Кулласепа и улица Харью с 19.05 до 19.50.
Суббота, 9 сентября 2023 г.
9:00 Полумарафон 21,1 км
Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. 8.55-9.05;
ул. Ристику (Палдиское шоссе - Кольде пст.) закрыта для движения с 8.55 до 9.20;
б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 8.55 до 12.15;
ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.40 до 12.25;
перекресток ул. Сыле и бульвара Кольде– движение нарушено с 9.00 до 9.25 и с 9.45 до 12.15;
б. Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) дорожки для пешеходного и велосипедного движения закрыты с 9.00 до 12.15;
Пешеходно-велосипедные дорожки пляжной зоны Штромки закрыты с 9.00 до 12.15;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9.00 до 9.55;
Палдиское шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыто для движения (кроме общественного транспорта) с 9.10 до 11.00;
Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе. - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9.10 до 10.00;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге закрыты с 9.10 до до 10.20;
Туулику теэ (дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге-ул. Туулевески) закрыта для движения с 9.10 до 10.25;
ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9.10 до 10.30;
Палдискок шоссе со стороны въезда в город (ул. Туулевески-виадук Хааберсти) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.10 до 10.45;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Раннамыйза теэ (тоннель Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 9.15 до 11.00;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Лыука закрыта с 9.15 до 11.05;
Вабаыхумуузеуми теэ (ул. Лыука - школа Рокка-аль-Маре) закрыта для движения с 9.25 до 11.05;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения Рокка-аль-Маре закрыты с 9.25 до 11.40;
Перекресток б. Кольде/ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9.00 до 12.00;
ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.40 до 12.25;
ул. Копли (ул. Ристику – б.Пыхья) и б. Пыхья (ул. Копли - ул. Сууртюки) закрыты для движения с 9.45 до 12.50;
на ул. Сууртюки (б.Пыхья - Раннамяэ теэ) движение нарушено с 9.45 до 12.50;
на Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) движение нарушено с 9.45 до 13.30, полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения;
на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 9.45 до 13.30.
17:00 Осенний забег 10 км
Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. с 16.50 до 17.10;
ул. Ристику (Палдиское шоссе - б. Кольде ) закрыта для движения с 16.55 до 17.25;
б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 16.55 до 17.35;
ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 16.55 до 17.50;
ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 17.00 до 18.00;
ул. Тёэстузе (ул. Ситси - ул. Каларанна) закрыта для движения с 17.00 до 18.15;
ул. Каларанна, ул. Леннусадама, ул. Аллвеэлаэва, ул. Весиленнуки закрыты для движения с 17.00 до 19.00;
ул. Каласадама закрыта для движения с 17.00 до 19.15;
б. Пыхья (ул. Каласадама - ул. Суур Раннавярав), ул. Суур Раннавярав закрыты для движения с 17.15 до 19.15;
Раннамяэ теэ (Тоомпуйестеэ - ул. Суур Раннавярав) закрыта для движения с 17.00 до 19.20;
на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Палдиское шоссе) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 17.00 до 19.30.
Воскресенье, 10 сентября 2023 г.
9:00 Марафон 42,2 км
Палдиское шоссе (Тоомпуйестеэ - ул. Ристику) закрыто для движения во время старта, т.е. с 8.55 до 9.05;
ул. Ристику (Палдиское шоссе - б. Кольде) закрыта для движения с 8.55 до 9.20;
ул. Ристику (б. Кольде - ул. Копли) закрыта для движения с 9.00 до 15.25;
ул. Копли (ул. Ристику - б. Пыхья) и б. Пыхья (ул. Копли - ул. Сууртюки) закрыты для движения с 9.00 до 15.45;
б. Пыхья (ул. Сууртюки - ул. Каласадама) закрыт для движения с 9.05 до 9.45;
ул. Каласадама (б. Пыхья - ул. Каларанна) закрыта для движения с 9.05 до 9.45;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Каларанна закрыты с 9.05 до 10.10;
на ул. Тёэстузе (ул. Каларанна - ул. Эрика) движение нарушено с 9.15 до 10.10;
ул. Эрика закрыта для движения с 9.15 до 10.15;
б. Кольде (ул. Ристику - ул. Сыле) закрыт для движения с 9.20 до 15.15;
перекресток ул. Сыле - б. Кольде - движение нарушено с 9.20 до 10.30 и с 10.50 до 15.15;
на б. Кольде (ул. Сыле - ул. Пельгуранна) дорожки для пешеходного и велосипедного движения закрыты с 9.20 до 15.15;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения пляжной зоны Штромки закрыты с 9.20 до 15.15;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения ул. Лахепеа и ул. Сооди закрыты с 9.20 до 11.00;
Палдиское шоссе (ул. Мустйыэ - ул. Лахепеа) закрыто для движения (кроме общественного транспорта) с 9.30 до 11.00;
Ул. Мустйыэ (Палдиское шоссе - ул. Кыргепинге) закрыта для движения с 9.30 до 11.00;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге закрыта с 9.30 до до 11.15;
Туулику теэ (дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Кыргепинге - ул. Туулевески) закрыта для движения с 9.35 до 11.20;
ул. Туулевески (Туулику теэ - ул. Вескиметса) закрыта для движения с 9.35 до 11.30;
Палдиское шоссе со стороны въезда в город (ул. Туулевески - виадук Хааберсти) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 11.50;
Палдиское шоссе со стороны въезда в город (виадук Хааберсти - ул. Астангу) закрыто для движения (за искл. общественного транспорта) с 9.30 до 12.10;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (ул. Астангу - ул. Тяхеторни) закрыта с 9.45 до 12.30;
Дорожка для для пешеходного и велосипедного движения ул. Тяхеторни закрыта с 9.50 до 12.45;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения парка Харкуметса теэ закрыта с 10.00 до 13.10.
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Астангу закрыта с 10.15 до 13.25.
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения на Палдиском шоссе (Ярвекалда теэ - виадук Хааберсти) закрыта с 10.25 до 13.50;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения Раннамыйза теэ (виадук Хааберсти - ул. Лыука) закрыта с 10.20 до 14.00;
Дорожка для пешеходного и велосипедного движения ул. Лыука закрыта с 10.20 до 14.15;
Вабаыхумуузеуми теэ (ул. Лыука - школа Рокка-аль-Маре) закрыта для движения с 10.25 до 14.15;
Дорожки для пешеходного и велосипедного движения Рокка-аль-Маре закрыты с 10.25 до 14.45;
Перекресток б. Кольде /ул. Пельгуранна закрыт для движения с 9.00 до 15.00;
ул. Сууртюки (б. Пыхья - Раннамяэ теэ) закрыта для движения с 9.00 до 9.45 и движение там нарушено с 11.00 до 15.45;
на Раннамяэ теэ (ул. Сууртюки - ул. Тоомпуйестеэ) движение нарушено с 11.00 до 15.45, полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения;
на Тоомпуйестеэ (Раннамяэ теэ - Фальги теэ) по направлению в порт полоса движения со стороны Старого города закрыта для движения с 11.00 до 16.30.
Движение во время мероприятия регулируют спертифицированные регулировщики. Безопасность забега обеспечивают регулировщики движения, охранники и судьи на трассе. Жители, оперативный транспорт и транспорт местных учреждений пропускается в соответствии с оцениваемой регулировщиками ситуацией на основании принятых решений и сигналов.
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