Подопечная начала отношения с тренером, когда была несовершеннолетней: он шесть лет меня использовал!

В июне текущего года несколько подруг, занимавшихся спортом, испытали шок — выяснилось, что их тренер находился в сексуальных отношениях со всеми ними одновременно. Проведя собственное расследование, они поняли, что и у других женщин из той же тренировочной группы могли быть романы с тренером. Однако достоверно выяснить это не удалось. При этом одной из девушек к началу сексуальной связи, продолжавшейся шесть лет, было всего 15. „Это похоже на фильм, — признались двое из них. — Но, к сожалению, это действительно случилось с нами“.