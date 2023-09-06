Главный тренер сборной Испании, выигравший женский чемпионат мира по футболу, уволен

Сборная Испании под его руководством впервые в истории выиграла женский чемпионат мира — 2023. Испанки обыграли в плей-офф такие команды, как Швейцарию, Нидерланды, Швецию и Англию.

Вильда тренировал женскую сборную Испании на протяжении восьми лет (с 2015 года). Смена тренера в сборной Испании после победы на ЖЧМ обусловлена скандалом с Луисом Рубиалесом. Сейчас из сборной убирают всех сторонников функционера, который угодил в сексистский скандал.

„Я чувствую себя настолько хорошо, насколько это возможно после чемпионства, продления контракта и сегодняшнего увольнения, которое считаю несправедливым. После всего, что было достигнуто, моя совесть чиста.

Я выложился на сто процентов и не считаю своё увольнение справедливым. Не ожидал этого, у меня были другие мысли о будущем. Видел себя в Лиге наций, на Олимпийских играх“, — приводит слова Вильда Marca.

Рубиалес угодил в сексистский скандал во время церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес.

Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что „это был момент, когда двое друзей праздновали победу“.

Королевская федерация футбола Испании назначила на пост главного тренера женской сборной Испании Монтсе Томе. Она стала первой женщиной, занявшей эту должность, информирует официальный сайт RFEF.

Ранее Томе входила в тренерский штаб Хорхе Вильды. Именно эту девушку экс-наставник женской сборной Испании публично схватил за грудь, чем вызвал немалый резонанс в социальных сетях.

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